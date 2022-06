Este ziua decisivă pentru Elena Udrea în Bulgaria!

Termen final în procesul Elenei Udrea de la Sofia. Judecătorii decid vineri, 10 iunie, dacă o extrădează

Vineri, 10 iunie, este ultimul termen al procesului în care magistraţii de la Curtea de Apel din Sofia trebuie să decidă dacă o extrădează sau nu pe Udrea în România.

Reamintim că fostul ministru al Turismului are de executat în ţară o pedeapsă de 6 ani de închisoare, primită în dosarul Gala Bute.

Elena Udrea a fugit din România la începutul lunii aprilie, înainte ca Instanţa Supremă să confirme respectiva condamnare.

Ce s-a întâmplat în Bulgaria, după ce Udrea a fost prinsă încercând să ajungă în Grecia?

Elena Udrea a fost prinsă în Bulgaria, de către poliţiştii de frontieră din ţara vecină, pe 7 aprilie. Fostul demnitar încerca să treacă în Grecia cu un autoturism pe la punctul de trecere Kulata.

Ulterior, la mijlocul lunii aprilie, tribunalul districtual din Blagoevgrad a aprobat punerea în executare a mandatului european emis pe numele ei şi extrădarea în România, însă Elena Udrea a atacat imediat această decizie la Curtea de Apel din Sofia.

Miercuri, la precedentul termen al procesul ce se desfăşoară în Bulgaria, avocaţii Elenei Udrea au făcut cereri suplimentare către magistraţii bulgari, solicitând audierea expertului Corneliu Liviu Popescu şi a avocatei Ingrid Mocanu, prezentă în sala de judecată.

În plus, avocaţii au solicitat şi poziţia unui expert în drept constituţional din România, potrivit Agerpres.

După ce toţi aceştia au fost audiaţi, judecătorii Curţii de Apel din Sofia au precizat că a fost clarificat tot ce era necesar.

Astăzi, 10 iunie, avocaţii şi Parchetul vor ţine pledoariile pe fondul cauzei, după care instanţa va lua o decizie.

Ultimele mesaje transmise de Elena Udrea

„Sper să am parte de o justitie dreapta in Bulgaria, ceea ce nu am avut parte in Romania”, afirma Elena Udrea la termenul de judecată de miercuri.

Mai mult, ea a transmis şi următorul mesaj, distribuit de iubitul său, Adrian Alexandrov, pe Facebook:

„Vă mulțumesc tuturor celor care ați înțeles că sunt arestată ilegal, cu încălcarea Constituției României și a Deciziei CJUE, deopotrivă! Vă mulțumesc tuturor celor care mă susțineți direct sau indirect, prin opiniile pe care le exprimați în mod public.

Este nu doar cauza mea, ci și cauza apărării Constituției. Implicarea voastră îmi da putere să trec peste acest greu moment și îmi da speranța că nedreptatea și nelegalitatea la care sunt supusă, vor lua sfârșit în curând.

Le mulțumesc tuturor celor care se roagă pentru mine și fetița mea, un copil care trece prin drama de a fi lăsată fără mama pentru a doua oară!

Pe când avea doar 12 zile, m-au luat de lângă ea timp de 3 luni… când avea cea mai mare nevoie de mine, și care acum înțelege că mama ei nu mai este acasă, deși i-am promis că vom fi de Paște împreună!

Vă întorc gândurile bune și mă rog la rândul meu, că nicio mamă să nu treacă prin momentele grele prin care trec în acest moment!”