Alina Kabaeva, presupusa parteneră a lui Vladimir Putin, a revenit pe micile ecrane, după ce presa internațională titra că aceasta s-ar ascunde în Elveția alături de cei patru copii pe care i-ar avea împreună cu liderul de la Kremlin.

De acestă dată, fosta gimnastă a fost surprinsă în cadrul unui eveniment important de la Moscova, pe care l-a prezentat. Mai precis, este vorba despre un festival care poartă chiar numele presupusei amante a lui Vladimir Putin.

Informația a oferită de jurnalistul BBC Francisc Scarr într-un mesaj postat pe contul său de Twitter, acolo unde scria că ”televiziunea rusă de stat promovează miercuri după-amiază o sărbătoare de neuitat a muzicii și sportului, în frunte cu nimeni alta decât Alina Kabaeva. Cum se numește? „Festivalul Alina”, cum altfel?”.

Alina Kabaeva a susținut un discurs în cadrul acestui festival care a avut loc în capitala Federației Ruse. Printre alte subiecte abordate de fosta gimnastă s-a numărat și situația din Ucraina. De la acest eveniment nu au lipsit cântecele patriotice ale Uniunii Sovietice, arată infoactual.ro.

Tot în cadrul festivalului au putut fi observate afișe pe care apărea simbolul ”Z”, cel prezent și pe tancurile armatei ruse.

