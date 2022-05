Klaus Iohannis susține ferm că anumite detalii din Constituția României trebuie revizuite urgent, precum „scenariul alegerilor anticipate”.

„Este (revizuirea Constituţiei – n.r.) o temă foarte importantă, foarte sensibilă, dar în același timp extrem de atractivă pentru tot felul de scenarii şi pentru tot felul de interpretări.

Până când nu avem ceva scris, un draft – şi se lucrează în Parlament pentru o comisie specială -, este greu de comentat, dar dacă mă întrebați aşa direct: da, sunt chestiuni pe care eu cred că trebuie să le lămurim în Constituţie.

Amintiţi-vă că s-a vehiculat scenariul alegerilor anticipate, noţiunea nici nu există în Constituţie. Deci, trebuie să clarificăm cum, cine şi când dizolvă Parlamentul, ce înseamnă alegeri anticipate”, a declarat Klaus Iohannis, joi după-amiază, într-o conferință de presă.

Klaus Iohannis este de acord cu modificarea anumitor aspecte din Constituția României

Potrivit spuselor sale, există anumite chestiuni tehnice prevăzute în Legea Fundamentală, care nu funcționează deloc în practică.

„O să vă dau un exemplu. Un ministrul interimar poate să stea 45 de zile. Dar dacă criza durează 145 de zile, ce facem? Rămânem fără Guvern, rămânem fără miniştri? Este absurd. Deci, astfel de lucruri care s-au întâmplat şi am tras învăţămintele trebuie să ducă la îmbunătăţiri în textul Constituţiei. Chiar poziţia preşedintelui.

Discuţia există de când am scăpat de comunism şi discuţia este: vrem preşedinte ales de popor, cu puteri multe sau vrem preşedinte ales de Parlament, care are o poziţie mai degrabă protocolară. Sunt argumente pro şi contra pentru ambele. Deocamdată situaţia este cea în care suntem: preşedintele este ales direct, are atribuţiile pe care le are”, a explicat Klaus Iohannis.

Schimbarea Constituției „nu se va tranșa prin televizor”, susține Klaus Iohannis

Din punctul său de vedere, schimbarea Constituției României „nu se va tranşa prin media sau prin televizor sau nici măcar prin reţelele sociale”, ci „prin discuţii politice aprofundate între formaţiunile care îi reprezintă pe români în Parlament.”

„Discuţia, vă spun de pe acum, este una foarte complicată, este una care va duce la foarte multă învolburare în spaţiul public, dacă nu este abordată cu maximă răspundere.

Deci, în principiu, da, sunt de părere că în Constituţie e nevoie de anumite schimbări şi da, este nevoie de discuţii aşezate şi cu finalitate îndreptate spre a face statul să funcţioneze mai bine”, a completat Klaus Iohannis.