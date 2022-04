Moment istoric: Statele Unite ale Americii au anunțat ieșirea din pandemia de COVID

Doctorul Anthony Fauci a declarat că Statele Unite ale Americii (SUA) au depășit faza de pandemie de coronavirus. Consilierul medical principal al președintelui Joe Biden și directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase a spus că Statele Unite ale Americii se află la un nivel scăzut.

”Cu siguranță, în acest moment, în această țară, am ieșit din faza de pandemie. (…) Ne aflăm la un nivel scăzut în acest moment. Așadar, dacă vă întrebați dacă am ieșit din faza de pandemie în această țară? Da, am ieșit”, a declarat Fauci, marți într-o emisiune televizată.

Cazurile au scăzut

Cazurile de COVID-19 au scăzut mult în ultimele două luni, în Statele Unite ale Americii, pe măsură ce valul Omicron s-a retras.

Cu toate acestea, cazurile zilnice sunt încă de două ori mai mari decât au fost în cea mai mare parte a verii trecute. Cazurile noi sunt din nou în creștere în majoritatea statelor, iar spitalizările au început să crească și ele în ultima săptămână, scrie CNN.

Chiar dacă numărul deceselor este mai scăzut acum decât cel din timpul pandemiei, au fost înregistrate peste 400 de decese pe zi. Așadar, ultimele două luni de COVID-19 au făcut mai multe decese decât majoritatea sezoanelor recente de gripă.

COVID-19 ar putea fi ținut la un nivel scăzut

Consilierul medical principal al președintelui Joe Biden a declarat că, deși coronavirusul nu va fi eradicat, nivelul virusului în societate ar putea fi menținut la un nivel foarte scăzut dacă oamenii sunt vaccinați eventual în fiecare an.

În prezent, oficialii locali din domeniul sănătății de pe teritoriul Statelor Unite încă depun eforturi pentru ca mai multe persoane să fie vaccinate împotriva COVID-19.

De asemenea, situația COVID-19 din Statele Unite nu reflectă neapărat ceea ce se întâmplă în restul lumii, a precizat directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase.

„Pandemie înseamnă o infecție larg răspândită, în întreaga lume, care se răspândește rapid printre oameni. Așadar, dacă vă uitați la situația globală, nu există nicio îndoială că această pandemie este încă în curs de desfășurare”, a precizat Anthony Fauci.