Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, și-a plătit miercuri, 1 iunie, cauțiunea de 5.000 de euro și este liber până la următorul termen de judecată.

Este informația serii despre Sorin Oprescu! A fost eliberat din închisoare

Informația a fost transmisă de jurnalistul Victor Ciutacu, de la România TV.

”Sorin Oprescu este liber. Este la secția de poliție unde dă cu subsemnatul. Este eliberat sub control judiciar. Am vorbit cu consoarta lui, Adriana Nica, mi-a spus că a fost o chestiune birocratică. A ieșit din pușcărie pe la 19.20.

Ea mi-a spus că este marcat fizic și psihic, dar că este încrezător. Nu are brățară electronică, dar nu are voie să părăsească Grecia. Nu vrea să pună genunchiul jos, nu de predă, se consideră nevinovat.”, a transmis jurnalistul Victor Ciutacu la România TV.

Marţi, 31 mai, judecătorii de la Atena au decis că Sorin Oprescu poate sta în libertate până la următorul termen de judecată, atât timp cât depune o cauțiune de 5.000 de euro. Fostul primar a mărturisit că, în momentul în care aștepta să primească sentința în primă instanţă, o persoană a venit la el şi i-a transmis că va lua 5 ani de închisoare, însă va trebui să păstreze tăcerea şi să nu spună nimic despre implicarea Serviciilor în acest dosar.

Peste trei ani a urmat apoi apelul și din nou cineva i-a spus că va primi o pedeapsă dublă de închisoare, adică 10 ani, dacă va vorbi despre implicarea Serviciilor și dacă nu își va ține gura. În timpul urmăririi penale, Oprescu a început să vorbească despre o posibilă implicare a Serviciilor de informaţii în capturarea lui şi despre faptul că a fost o victimă politică.

Sentinţa primită, de 10 ani şi 8 luni de închisoare, i-a confirmat temerile că tot ceea ce i-au spus persoanele respective a fost real, a povestit Sorin Oprescu în faţa judecătorilor greci.

O extrădare ar însemna o condamnare la moarte pentru Sorin Oprescu, spune partenera sa

Un alt element care ar fi influenţat decizia magistraţilor de la Atena a fost faptul că România nu are condiții decente în închisori. Sorin Oprescu are vârsta de 70 de ani şi suferă de diabet, iar îngrijirea de care are nevoie nu o poate primi în închisorile din România, a explicat medicul Adriana Nica, partenera de viaţă a lui Oprescu.

Cu lacrimi în ochi, aceasta a spus că fostul primar va fi condamnat „la moarte”, dacă va fi extrădat în România, dând drept exemplu Penitenciarul Rahova, unde nu ar exista nici măcar un tensiometru pentru deţinuţii închişi acolo.

Procurorul de caz, care iniţial a cerut arestarea preventivă a lui Oprescu, iar astăzi a cerut ca acesta să fie lăsat în libertate până la următorul termen, a cerut lămuriri şi va cere o serie de documente din România, care să confirme aceste informaţii prezentate în faţa judecătorilor din Atena.