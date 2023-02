Europarlamentarul PMP, Eugen Tomac, a anunțat că a depus la Curtea de Justiție a Uniunii Europene o acțiune prin care cere instanței să constate nelegalitatea deciziei prin care Consiliul JAI a respins aderarea României la spațiul Schengen.

”Drept rezultat, dacă decizia prin care României i se refuză aderarea la Spațiul Schengen va fi considerată una nelegală prin anularea acesteia de către Curte, un nou vot cu privire la aceeași decizie nu va mai putea fi un vot politic, ci un vot tehnic, care să țină cont strict de condițiile de evaluare Schengen, pe care le îndeplinim. Un vot pozitiv”, a declarat Tomac.

Europarlamentarul PMP mai spune că acțiunea la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) este o acțiune în anulare, care își are temeiul în art. 263 din TFUE.

Tomac a trimis scrisori către premierii statelor membre

Eugen Tomac a arătat că, înainte de a depune acțiunea la CJU, a trimis scrisori către prim-ministrul României, către toți prim-miniștrii statelor membre, către președinta Parlamentului și către președinta Comisiei cărora le-a cerut să susțină o acțiune la CJUE.

”Deocamdată nu am avut parte de susținerea acestor reclamanți privilegiați. Sper că acum că am depus acțiunea, le vom capta interesul și voi putea face noi demersuri pentru ca un reclamant privilegiat să ni se alăture. Am cerut Curții timp în acest sens”, a mai spus liderul PMP.

Tomac mai spune că a analizat mai multe căi, cum ar fi acțiunea în constatarea abținerii de a acționa sau acțiuni în pretenții intentate împotriva statelor care au votat împotriva primirii României (Austria și Olanda) în spațiul Schengen.

”După ce ne-am consultat cu juriști, profesori de drept european, foști judecători la CJUE din mai multe țări, am considerat că acțiunea în anulare are cele mai mari șanse să fie admisibilă”, a mai precizat Eugen Tomac.

Care sunt dispozițiile încălcate de Consiliu

El a explicat și care sunt dispozițiile încălcate de Consiliu, în opinia sa.

”Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană. Principalul nostru argument se regăsește în Tratatul de aderare, care prevede în protocolul 1, art. 4 alin. (2) că „Dispoziţiile acquis-ului Schengen … se aplică pe teritoriul fiecăruia dintre aceste state membre numai în temeiul unei decizii europene adoptate de Consiliu în acest sens, după verificarea, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile în materie, a îndeplinirii pe teritoriul respectivului stat a condiţiilor necesare aplicării tuturor părţilor în cauză din acquis.”, a spus Eugen Tomac, conform G4media.