Este vestea momentului despre Vladimir Putin. Șeful serviciului de informații interne al Germaniei , Thomas Haldenwang, a averizat asupra riscului crescut de sabotaj pe fondul războiului Rusiei din Ucraina.

Președintele agenției de informații BfV a ținut să arate că Germania a demascat în ultimii ani o serie de spioni ruși care operează în țară.

„Astăzi evaluăm nivelul de spionaj împotriva Germaniei cel puțin la nivelul Războiului Rece – dacă nu chiar semnificativ mai mare”, a declarat Haldenwang în cadrul unui eveniment la Berlin.

S-a intensificat activitatea de spionaj pe fondul războiului din Ucraina

El a avertizat că „într-o lume a ostilităților deschise și a sancțiunilor drastice, pragul de inhibiție pentru spionaj, sabotaj și influență ilegitimă va continua să scadă”.

BfV și-a intensificat monitorizarea activităților grupurilor extremiste și ale persoanelor care încearcă să pună la îndoială legitimitatea guvernului în urma pandemiei de coronavirus și a războiului din Ucraina. Haldenwang a declarat că riscul reprezentat de astfel de mișcări a fost sporit de puterile străine care încearcă să promoveze propaganda antiguvernamentală prin dezinformare.

Amintim că în urmă cu ceva vreme, șeful serviciilor de spionaj din Ucraina a susținut că liderul de la Kremlin și-a semnat sentința la moarte în momentul în care a declanșat invazia.

Vestea care îl cutremură pe Vladimir Putin transmisă de un șef al serviciilor de spionaj

Șeful serviciilor de spionaj din Ucraina a susținut că acest conflict se va încheia doar dacă moare Vladimir Putin. Generalul-maior Kyrylo Budanov a declarat că războiul se va termina doar când președintele Rusiei nu va mai fi în viață.

“Invazia Ucrainei se va încheia odată cu moartea lui Vladimir Putin”, a declarat atunci șeful serviciilor de spionaj din Ucraina.

Generalul-maior Kyrylo Budanov a declarat că liderul rus și-a semnat sentința la moarte când a invadat Ucraina. Kyrylo Budanov a apreciat că Ucraina va ieși victorioasă

“Una din strategii presupune să-i oferim o cale de retragere, dar este nerealist”, a declarat oficialul militar pentru The New Voice of Ukraine, cand a fost întrebat dacă Putin va supraviețui războiului.

Budanov a susținut că președintele Rusiei este un criminal de război și că nimeni nu trebuie să aibă vreo frică, pentru că Ucraina va ieși învingătoare.