Informația momentului despre vaccinarea copiilor în România! Medicul Lucian Duţă dezbate subiectul la EVZ Play

Așadar, medicul a subliniat faptul că vaccinarea pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani a început abia recent în SUA, unde a fost acordată acreditarea. Amintim că întregul episod al podcast-ului poate fi vizualizat la finalul articolului.

„M-a enervat discursul unei doamne jurnaliste care spunea că vrea să facă o emisiune la un post de radio despre influența medicilor antivacciniști. I-am spus să îmi dea dovadă și să îmi arată foarte repede un cuvânt sau o afirmație care demonstează că eu, în calitate de medic, sunt antivaccinist și îndemn lumea să nu se vaccineze.

Bineînțeles că nu a putut și mi-a dat, ca și contra argument, faptul că am spus că eu nu voi vaccina copiii anti-COVID, ca să fie clar, pentru că ai mei sunt vaccinați cu toate vaccinurile acreditate. Aceasta ar fi dovada că sunt antivaccinist. Am explicat, așa cum am și scris, că este o mare prostie. Îmi asum în continuare. Abia în dimineața asta, în America a început acreditarea acestui vaccin pentru copiii între 5 și 12 ani. Deocamdată, este părerea mea și am dreptul să mi-o exprim, nu îndemn pe nimeni să nu se vaccineze și am spus foarte clar că nu îmi voi vaccina copiii dintr-un motiv extrem de simplu: știu că organismele acestor copii se dezvoltă într-un anumit fel până la vârsta majoratului și există salturile acestea de dezvoltare imunologică și hormonală, care, dacă interferi, nu prea se știe ce se întâmplă în viitor.

Al doilea argument, orice s-ar spune, realitatea este că cei mici fac forme de COVID dar le trec cu bine în 2-3 zile”, a declarat medicul Lucian Duță pentru EVZ Play.

În România nu avem la ora aceasta o strategie agresivă de testare

În urma declarației respective, moderatorul Robert Turcescu a amintit de faptul că au fost și cazuri când copiii au suferit destul de mult.

„Este clar că la ora aceasta, strategia de luptă împotriva COVID, în toată lumea, este vaccinarea, testarea pentru identificarea bolnavilor și izolarea lor pentru ruperea lanțului de transmisie și tratamentul. Observăm că punctele doi și trei, enumerate de mine, în România nu se aplică. Adică nu avem la ora aceasa, în România, o strategie agresivă de testare. Nu mai vorbim de tratamente pentru că am avut discuțiile de atâtea ori și în spitale în continuare nu există aceste tratamente.

Referitor la vaccinare, să fie foarte clar că, indiferent dacă există aceste riscuri asumate în prospectul producătorului, pacienții care au comorbidități, care sunt bătrâni, ar face bine să se vaccineze pentru că agresivitatea acestor boli, pe aceste organisme slăbite, s-a dovedit că este mult mai mare. (…) Părinții mei s-au vaccinat pentru eu i-am îndemnat. Au peste 75 de ani. (…) Dar, pentru cei mai tineri, sub 50 de ani care nu au comorbidități, este normal să ne punem niște întrebări asupra viitorului nostru. Până la urmă, trebuie să ne întreținem familiile, avem copii, nu putem să ne aruncăm în față fără să ni se răspundă la niște întrebări”, a completat medicul Lucian Duţă.