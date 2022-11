Nicolae Ciucă, răgușit în cadrul unui eveniment important. L-a lăsat vocea: Permiteți-mi să încep prin a-mi cere scuze

Nicolae Ciucă a început discursul prin a-și cere iertare pentru faptul că este răgușit. Potrivit premierului, a făcut tot posibilul pentru a se recupera, însă nimic nu a funcționat.

„Permiteți-mi să încep prin a-mi cere scuze pentru vocea mea, am făcut tot posibilul să mă recuperez, am cerut sprijinul șefului nostru de la Departamentul de Urgențe, și pentru prima dată nu are nicio soluție. Așa că…”, a declarat Nicolae Ciucă.

Amintim că la evenimentul de la Palatul Parlamentului participă președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, dar și șeful DSU, Raed Arafat.

Prima ediție a Forumului euro-atlantic pentru reziliență, organizat la București, cu peste 1500 de participanți, se bucură de prezența a peste 50 de speakeri din România, SUA, Franța, Germania, Spania, Italia, Portugalia, Turcia, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Ucraina, Republica Moldova, Estonia, Suedia, Finlanda, Israel, Republica Coreea si Serbia.

Discursul lui Nicolae Ciucă

Printre altele, Nicolae Ciucă a spus și că Rusia este, fără îndoială, cea mai gravă şi directă ameninţare la adresa securităţii euro-atlantice şi va rămâne astfel pe termen lung.

„Rezilienţa este unul dintre cele mai versatile şi complexe concepte cu care se confruntă NATO. Într-o perioadă în care mediul nostru de securitate a devenit din ce în ce mai complex şi mai ameninţător, cu o dinamică îngrijorătoare în ceea ce priveşte evoluţia şi natura ameninţărilor, creşterea rezilienţei noastre pentru a ne pregăti mai bine capacitatea de a rezista şi de a răspunde este un element central în activitatea Alianţei.

Fundamentele acestui principiu al rezilienţei sunt consacrate în art. 1 alin. 3 din Tratatul de la Washington, care stipulează că: Pentru a realiza mai eficient obiectivele prezentului tratat, părţile, separat şi în comun, prin intermediul unui autoajutor continuu şi eficient şi al ajutorului reciproc, îşi vor menţine şi dezvolta capacitatea individuală şi colectivă de a rezista unui atac armat”, a spus premierul.

De asemenea, premierul a arătat și că, în ultimii ani, acest concept a căpătat mai multă vizibilitate şi tracţiune în cadrul NATO şi a evoluat de la energie şi schimbări climatice la gestionarea crizelor şi răspunsul la ameninţările hibride, cuprinzând o gamă largă de situaţii.