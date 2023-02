Cătălin Scărlătescu a fost pălmuit de o femeie din Guatemala. Care a fost reacția Doinei Teodoru?

La începutul ediției trecute, Irina Fodor le-a oferit concurenților câteva informații despre Guatemala. Ulterior, vedetele au fost supuse unui test cu întrebări, iar cei care au răspuns greșit au fost pedepsiți. Cătălin Scărlătescu a dat primul răspuns greșit, așa că a fost pălmuit.

„Pe mine avea boală de când a ajuns acolo. Voia să mă pălmuiască! V-am spus eu, deci femeia avea contact cu mine din prima, a vrut să mă… dar de drag. Rozita, și eu te iubesc!”, a zis vedeta.

Deși el nu s-a arătat deloc deranjat de pedeapsa primită, Doina Teodoru a avut o reacție neașteptată. Aceasta s-a dat puțin în spate când a văzut că partenerul ei de viață a fost lovit, fiind surprinsă de pedeapsa dată.

Cătălin Scărlătescu a fost la un pas să renunțe la „America Express”

Vă amintim că juratul de la „Chefi la Cuțite” a trecut prin mai multe momente dificile în timpul competiției „America Express”. Ultima ediție a emisiunii TV a fost plină de momente neașteptate și de adrenalină pentru el și Doina Teodoru.

Vedetele au fost nevoite să urce în vârful unor piramide, traseul fiind unul dificil și destul de periculos. La un moment dat, Cătălin Scărlătescu a acuzat stări de rău. Ajuns la capătul puterilor, a fost pregătit să renunțe la acea probă, însă Doina Teodoru i-a fost alături și l-a încurajat să încheie proba.

„A început să se încețoșeze treaba! Mi-a luat-o inima razna. Cred că aveam peste 147 puls. Bine că am închis ochii că altfel începuse să se învârtă piramida aia cu mine. Eram pilaf, nu încerca să respiri să mă liniștesc și nimic. Am luat apa, am dat pe mine. Mi-a trebuit mult timp să-mi revin”, a declarat, duminică, Cătălin Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu a crezut că își va pierde viața în Mexic

Toate aceste întâmplări s-au petrecut în Guatemala, însă în timp ce își căuta cazare în Mexic, celebrul jurat de la „Chefi la Cuțite” s-a simțit extrem de rău, motiv pentru care a cerut să vină medicii pentru a-l trata.

„Ne urmărea trajineras. Am mers cu trajineras. Am făcut prima la dreapta, am intrat într-o curte. Ne-a băgat în casă, mare, cu o boltă. I-am zis să ne lase pe canapele, eu deja nu mai puteam. Așteptam să vină medicul, că eram terminat”, a spus vedeta.

Cătălin Scărlătescu avea dureri mari la pancreas și simțea că îi vâjâie capul, motiv pentru care a crezut că nu va mai scapă cu viață. Medicii au intervenit de urgență pentru a-l ajuta. I-au dat un cocktail cu vitamine pentru a-și reveni repede și i-au pus o branulă în venă pentru ca efectul să fie mai rapid.

Cătălin Scărlătescu s-a simțit atât de rău că a refuzat să mănânce. Acesta a reușit să adoarmă după intervenția medicilor.

„Aveam nevoie de asistență medicală. În zona pancreasului erau niște inflamații periculoase, dădea băiatul niște cuțite de nu avea treabă. Eram super căzut, îmi vâjâia capul, am crezut că rămân mort acolo. Mi-a băgat o branulă, mi-a făcut un amestec pentru venă, să îmi revin. Nu am vrut să mănânc, nu mai aveam nici chef de mine”, a explicat el.