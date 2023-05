Cântăreața a vorbit despre complexul său chiar la emisiunea Românii au Talent

Andra a afirmat de mai multe ori că iubește dansul. Chiar în una din edițiile trecute ale emisiunii Românii au talent a povestit că a cumpărat pentru ea și pentru Eva, fiica sa și a lui Cătălin Măruță, rochii în care să exerseze.

Să ne reamintim că în urmă cu câțiva ani, jurata show-ului de la Pro TV, a demonstrat cât de bine simte ritmul muzicii, în cadrul emisiunii Dansez pentru tine. Mihai Bobonete și-a amintit de acest lucru și i-a mărturisit Andrei că și-ar dori să o vadă pe scenă, alături de membri unei trupe de dans.

„Eu aștept momentul ăla în care o să simtă nevoia să urce între voi. Că te-am văzut la Dansez pentru tine când erai mai mică”, a spus Mihai Bobonete în ediția de vineri, 21 aprilie 2023, a emisiunii Românii au talent.

Andra: Nu anii sunt problema, doar câteva…

Totuși, artista a exclus această posibilitate. Problema nu este că se consideră prea în vârstă, ci greutatea, care pare să o complexeze. „Nu anii sunt problema, doar câteva kilograme pe care trebuie să le dau jos! Deci, când voi slăbi…”, a spus Andra la Românii au talent.

În februarie 2022, adică cu câteva luni înainte de filmările preselecțiilor, Andra dezvăluia în emisiunea soțului său, Cătălin Măruță, că în pandemie ajunsese să cântărească 70 de kilograme. La momentul respectiv, vedeta începuse procesul de slăbire și reușise să scape de 6 kilograme.

De ce a făcut-o Andra pe o concurentă de la Românii au talent să plângă

Și dacă dansul este doar o pasiune pe care o practică în afara camerelor de filmat, Andra știe bine cu ce se mănâncă muzica. Cu ani întregi de experiență în domeniu, își permite să critice prestațiile concurenților care ajung în fața sa la Românii au talent.

Ea se descria drept „scorpia de la masa juraților”, după ce a acordat un vot negativ unei concurente. Iar în ultima ediție de preselecții, artista a reușit să o facă pe o tânără cântăreață să izbucnească în lacrimi.

Irimia Eliza Andreea a mers în fața juraților de la Românii au talent debordând de încredere în sine. „Efectiv, am venit să ajung în inimile oamenilor. În primul rând, ale juriului. Și să transmit emoțiile pe care le am acum. Sunt studentă și îmi place muzica. Eu cânt la evenimente.

Majoritatea oamenilor mă cunosc. Am concurat la zeci de concursuri. Deci, am spatele meu și trofee câștigate. Cariera pe care vreau să o urmez este doar muzica. Am venit pentru a le arăta oamenilor talentul meu. Merg cu capul sus”, spunea tânăra în vârsta de 19 ani.

Cu toate acestea, Andra a considerat că Eliza a vrut să demonstreze prea mult la Românii au talent și nu i-a ieșit.

„Ai o voce foarte frumoasă. Trebuie să înveți să oferi cât e nevoie, nu să dai tot într-o astfel de prestație, a spus cântăreața.

Tânăra nu s-a așteptat nici o secundă la acest deznodământ, astfel că, imediat ce a ieșit de pe scenă, a izbucnit în plâns.