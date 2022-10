Vladimir Putin, președintele Rusiei, a ieșit în ultimele zile din buncăr și a început să inspecteaze trupele pe care le pregătește să fie trimise în război. Astfel, liderul de la Kremlin a fost filmat în timp ce trăgea cu arma și apoi își îmbărbăta soldații.

Vladimir Putin a vizitat recent trupele mobilizate la o bază de antrenament din regiunea vestică Reazan, conform unui comunicat publicat joi de Kremlin, transmite CNN.

Mai mult, sursa citată transmite că Vladimir Putin a inspectat ”coordonarea în luptă a unităţilor şi pregătirea personalului militar de a îndeplini sarcini” la baza din Districtul Militar de Vest, alături de ministrul rus al Apărării.

În cadrul evenimentului, Serghei Şoigu i-a prezentat liderului de la Kremlin un amplu raport privind pregătirea de luptă a soldaţilor mobilizaţi, se mai arată în comunicatului remis de Kremlin în cursul zilei de 20 octombrie

”Vladimir Putin a inspectat exerciţii practice ca parte a pregătirii tactice, de utilizare a armelor de foc şi medicală”, au spus oficialii ruși în documentul prezentat presei.

Mai mult, Vladimir Putin a vizitat, de asemenea, ”un complex de trageri multifuncţional, unde personalul militar practică diverse tipuri de tragere sub îndrumarea comandanţilor cu normă întreagă şi a instructorilor profesionişti cu experienţă de luptă”, se mai arată în comunicat.

În același timp, liderul de la Kremlin a fost filmat cum și-a pus căștile și a intrat în poligonul de tragere, unde a tras cu o mitralieră la țintă. Ulterior, s-a ridicat, s-a șters de praf pe paltonul de mii de dolari și și-a îmbărbătat soldații care se pregătesc să meargă în Ucraina la război.

