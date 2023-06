Regele Charles a fost așteptat, vineri, la Palatul Cotroceni, de Klaus Iohannis și a stat de vorbă și cu alte personalități importante ale României.

Printre acestea s-au numărat și Patriarhul Daniel, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, dar și fostul președinte Emil Constantinescu. Fostul șef de stat a strâns mâna cu monarhul britanic și a schimbat și câteva vorbe cu acesta.

Emil Constantinescu a ajuns de nerecunoscut

Ajuns la vârsta de 83 de ani, fostul șef de stat a ajuns de nerecunoscut. Emil Constantinescu s-a retras de peste 20 de ani din lumea politică.

Emil Constantinescu: Trebuie să încheiem un acord pentru o cultură a păcii bazată pe educaţie

Emil Constantinescu a fost văzut foarte rar în spaţiul public în ultimii ani. Totuşi, într-un interviu acordat recent pentru Antena 3, fostul președinte a mărturisit că omenirea ar trebui să reflecteze mai mult asupra evenimentelor care au loc, iar liderii politici să se întrebe dacă este normal ca cei mici să fie educați așa.

„Aş vrea să vorbesc pe limba celui mai simplu om posibil. Ce s-ar imagina dacă pe modelul rus s-ar dori refacerea imperiului austriac şi imperiul austriac ar dori să îşi ocupe toate vechile teritorii, inclusiv Bucovina de Nord, care a fost 170 de ani sub acest imperiu? Ce s-ar întâmpla?

Ce s-ar întâmpla dacă Franţa şi Marea Britanie ar dori să îşi reconstruiască imperiile coloniale pentru că le-au avut odată? Ne aflăm în domeniul absurdului. În acest moment, omenirea se află într-un moment de ruptură, trebuie să conştientizăm acest lucru. (…)

Omenirea trebuie să intre într-o perioadă de reflecţie profundă, să îşi pună întrebări pe care nu şi le-a pus, dacă mai este posibil să continuăm cu cultura violenţei, dacă este normal să educăm copiii în această cultură a violenţei şi nu trebuie să încheiem un acord pentru o cultură a păcii bazată pe educaţie, de la grădiniţă până la sfârşitul vieţii”, a spus fostul preşedinte Emil Constantinescu.

Regele Charles, vizită oficială în România

Regele Charles al III-lea a declarat vineri, 2 iunie, că a ajuns să iubească România, cultura şi arta, patrimoniul, istoria, peisajele şi biodiversitatea.

„Nu pot descrie plăcerea pe care o am vizitând încă odată România, vă mulţumesc domnul preşedinte pentru cuvintele generoase şi pentru generozitatea imensă pe care aţi manifestat-o organizând această recepţie. Au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în această ţară remarcabilă şi când am venit aici am simţit o legătură profundă cu România.

Tatăl meu a fost vărul regelui Mihai şi aveam amintiri din copilăria comună petrecută aici şi pot să spun că întotdeauna m-am simţit acasă în România.

Am avut astfel posibilitatea de a fi martor la prima mână a dezvoltării extraordinare care a avut loc şi care este, pot să spun, o mărturie a energiei, inovativităţii şi rezistenţei dvs.

Am întâlnit şi am fost impresionat de reprezentanţii tinerei generaţii, întreprinzători, tineri care fac faţă provocărilor lumii moderne, în toate domeniile, din tehnologie, ecoturism sau protecţia mediului, în construirea de clădiri prietenoase cu mediul”, a spus regele Charles.