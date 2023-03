Potrivit președintelui PMP, Eugen Tomac, obiectivul principal al partidului său este de a crea o opoziție unită și de încredere care să reprezinte o alternativă la PSD și PNL, deoarece România are nevoie de o entitate politică care să inspire încredere. Tomac a mai precizat că, în ciuda faptului că se prefac că există un conflict între ei, PSD și PNL funcționează ca o coaliție solidă.

”Primul nostru obiectiv este să creăm o opoziţie unită, credibilă, pentru că România are nevoie de o forţă politică care să inspire încredere şi să reprezinte o alternativă la PSD şi PNL”, a spus liderul PMP.

Președintele PMP a menționat în mod special PNL, afirmând că nu vede cum un partid care a ajutat PSD poate pretinde că are principii de dreapta în agenda sa politică.

”PNL a trădat, Iohannis le-a spus românilor votaţi PNL ca să nu mai ajungă PSD la guvernare. Chiar dacă ei între ei mimează o ceartă, între PSD şi PNL funcţionează totul ca un aliaj foarte solid. Se vor certa, îşi vor împărţi pumni la televizor dar interesele lor sunt în aşa fel croite că baronimea PNL speră să o salveze pe cea a PSD”, a mai arătat Tomac, adăugând că este un ”parteneriat nefiresc, toxic pentru ţară”.

De asemenea, el a mai spus că ”Avem obligaţia de a construi o opoziţie credibilă, pentru că la ora actuală niciun partid singur nu poate face acest lucru”.

PMP votase o propunere de fuziune cu PNL

Tomac a explicat că el și colegii săi au votat anterior, în urmă cu aproximativ un an și jumătate, o propunere de fuziune cu PNL. Cu toate acestea, la acel moment, PNL era un partid unic și se afla la guvernare.

Ei votaseră doar pentru a începe negocierile, dar lucrurile s-au schimbat atunci când PNL și-a unit forțele cu PSD și prioritățile lor s-au schimbat. Pe măsură ce a trecut timpul, au apărut discuții în cadrul grupului lor, iar PNL a devenit din ce în ce mai pesimist. În ciuda a ceea ce PNL poate susține, în cele din urmă au refuzat să fuzioneze cu PNL.

Inițial, acceptaseră propunerea când PNL era pe cont propriu, iar domnul Diaconescu era președintele PMP. Cu toate acestea, ulterior s-au răzgândit și au refuzat fuziunea.

”Am votat pentru începerea negocierilor, ulterior PNL şi PSD s-au coalizat, priorităţile PNL au devenit cu totul altele, în interiorul nostru au apărut discuţii cu privire la acest subiect şi pe măsură ce trecea timpul cei de la PNL se pesedizau. Am refuzat noi o fuziune cu PNL, orice ar spune cei din PNL. Iniţial, când erau singuri am aceptat, preşedinte era domnul Diaconescu la PMP, ulterior am refuzat”, a arătat Tomac.

PMP a refuzat propunerea de fuziune cu AUR

Eugen Tomac s-a declarat surprins de recentele discuții despre o fuziune cu AUR, calificând episodul drept „șocant”.

El a precizat că partidul său a respins vehement propunerea, întrucât nu există nimic în comun între PMP și un partid care se opune la tot ceea ce ține de valorile europene și NATO.

El a continuat să afirme că, indiferent dacă AUR recunoaște sau nu acest lucru, se aliniază cu opiniile lui Putin și neagă valorile europene. Tomac a concluzionat că AUR face, în esență, același lucru ca și Putin.

”Nu mă aşteptam să ajungem în acest punct, partidul a respins această propunere în mod vehement, nu există nimic în comun între PMP şi un partid care detestă tot ce e european, NATO, vor sau nu să accepte, ei merg pe aceeaşi felie cu Putin, negând valorile europene. Fac exact ceea ce face Putin”, a spus Tomac despre cei de la AUR.