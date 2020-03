Emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities” va fi difuzată, începând de saptamana aceasta, in fiecare miercuri, de la ora 22:00, urmand ca in fiecare joi, de la 22:00, telespectatorii sa poata urmari filme romanesti apreciate de publicul larg, si in fiecare vineri, de la aceeasi ora, sa revada show-ul “Vulturii de noapte”.

Posibile modificari in grila Kanal D vor fi comunicate, ca si pana acum, prin canalele oficiale ale postului TV si prin materiale trimise presei.

Toate departamentele Kanal D sunt functionale, o serie de echipe lucrand de acasa, in contextul in care tehnologia permite acest lucru.

Stirile Kanal D vor continua sa ofere telespectatorilor, zi de zi, in jurnalele de la 12:00 si de la 19:00, in timpul saptamanii, si de la 12:00 si 18:00, in weekend, informatii obiective, din surse credibile.

Bunele practici, pe fondul epidemiei, sunt respectate cu strictete de echipa Kanal D, pornind de la etica jurnalistica si pana la normele de igiena stricta si la distanta sociala, atat de necesare in aceste momente.

„Traversam un context in care este nevoie, in toate aspectele activitatilor noastre, de informare corecta, echilibru si umanitate. Prin actiuni responsabile si respectand recomandarile autoritatilor, vom trece cu bine peste aceasta perioada dificila. Vom spriji, prin informatii la zi, din surse oficiale, fara exagerari, toate eforturile care se fac deja pentru depasirea acestei situatii sensibile”, a declarat Ugur Yesil, CEO Kanal D, potrivit unui comunicat de presă.

