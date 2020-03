Ce s-a întâmplat la Survivor România

Elena Ionescu, concurentă în echipa Faimoșilor, a creat momente de panică în cadrul emisiunii. Din cauza problemelor și a stilului de viață diferit pe care trebuie să îl trăiască în cadrul emisiunii acesteia i s-a făcut rău și a leșinat. În ciuda încercării colegilor ei de a o ajuta, vedeta a rămas inconștientă pentru câteva momente.

Elena Ionescu, ceartă de zile mari cu soția lui Duban

„Totul a început de la consiliu, când între mine și Grațiela s-a iscat o ceartă de orgolii. Nu pot să o apreciez pentru piesa de teatru nereușită pe care o joacă față de mine și față de colegii noștri” ,a replicat și Elena Ionescu.

„Te rog frumos să nu te mai bagi în seamă gratuit, cu mine. Dacă tu ai avut un conflict și cu Ruby, și cu Bogdan și cu mine…ia mai jignește-mă. Aseară ai zis că sunt o actriță proastă. În ultimul an, la câte piese de teatru ai fost? În ultimii 2 ani, câte melodii ai scos? Știi câte premiere am scos eu? Deci, te rog frumos…Eu îmi văd de treaba mea, ca să nu iasă ceva urât. A văzut că eu gătesc…ți-am zis că nu am nevoie de ajutor. Nu te speli pe mâini, eu mă spăl de fiecare dată când merg la baie. În afară de Cezar, tu te-ai certat cu toată lumea” a spus Grațiela.

