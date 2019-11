București, 12 Noiembrie – InfoCons lansează, cu sprijinul Tinmar Energy , un instrument util consumatorilor pentru o mai bună informare în domeniul energiei, ca parte a campaniei de educare și informare a consumatorilor site-ul energie.infocons.ro.

„Suntem cetățeni europeni și avem drepturi! Energia electrică și gazele naturale într-un stat european sunt o normalitate, iar fiecare dintre noi avem dreptul de a ne alege furnizorul cu care dorim să colaborăm.Drepturile consumatorilor de energie electrică și gaze naturale trebuie respectate atât la schimbarea furnizorului, cât și pe toată perioada semnării și desfășurării contractului.Proiectul InfoCons Energie se numără printre proiecte InfoCons destinate și utile consumatorilor”

Sorin Mierlea, Președinte InfoCons

Site-ul energie.infocons.ro este disponibil și în varianta pentru mobil și are o structură ușor de utilizat. Principalele capitole prezentate sunt – Gaze naturale, Curent electric și eficiență energetică, Legislație, InfoUtile, Reclamații, Articole și Contact.

“Pachetele Tinmar Energy de energie electrica si gaze naturale au fost gandite pentru a indeplini cerintele consumatorilor moderni, care doresc o experienta inedita cu furnizorul de energie. Pentru a simplifica contractarea si timpul petrecut la ghiseu in vederea incheierii contractelor de energie, avem disponibil in orice moment optiunea de contractare la distanta, in 3 pasi simpli. Clientii trebuie sa stie ca schimbarea furnizorului se face GRATUIT si NU presupune modificari ale instalatiei electrice sau de gaze naturale precum nici intreruperea furnizarii serviciilor.

Am continuat sa inovam pentru a simplifica viata clientilor nostri prin oferirea unor beneficii care sa le aduca valoare pe termen lung, devenind astfel un furnizor modern de servicii integrate de utilitati cu acoperire nationala” a declarat Carla Parnica, Marketing & Corporate Communication Manger

Tinmar Energy

