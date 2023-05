Fenomenul afectează însă nu doar puterea de cumpărare, ci și economiile românilor. Și asta pentru că marea majoritate a instrumentelor de economisire, cum sunt de exemplu conturile bancare de economii, oferă randamente care nu reușesc să depășească rata inflației în mod constant și pe o perioadă lungă de timp. Prin urmare, atunci când economisiți și puneți banii într-un cont, vă creșteți soldul, dar puterea de cumpărare a acestor bani va fi mai mică.

Să luăm un exemplu concret. Să presupunem că anul trecut ați pus deoparte niște bani pentru că doreați să vă reamenajați casa, dar nu ați reușit încă să vă apucați de proiect. La începutul anului trecut, prețul materialelor de construcții crescuse cu până la 60% față de 2021. Anul acesta evoluția s-a menținut pe plus, chiar dacă nu atât de accelerată, și se consemnează creșteri și de peste 25% la anumite materiale de construcții.

Concluzia este evidentă: ieri aveați banii necesari pentru îndeplinirea proiectului vostru, dar, pentru că nu cresc mai repede sau cel puțin cu aceeași rată a inflației, astăzi abia dacă vă mai ajung. Iar pe viitor este foarte probabil că nu vor fi suficienți pentru același obiectiv.

Investițiile vă salvează banii

Una dintre cele mai eficiente modalități de a „lupta” împotriva efectelor inflației asupra economiilor voastre este să investiți. Dacă nu investiți, atunci, în esență, permiteți inflației să vă consume banii câștigați cu greu, pentru că, practic, valoarea banilor voștri economisiți scade în fiecare zi.

Pe de altă parte însă, investițiile presupun asumarea unor factori de risc. Pe care, dacă doriți să îl țineți sub control, necesită un efort constant și substanțial din partea voastră pentru a vă informa permanent despre oportunitățile existente pe piață, pericolele care pot apărea, metodele prin care pot fi evitate etc. Este un domeniu complex care necesită timp, dedicare și muncă susținută – „resurse” pe care majoritatea oamenilor le alocă, de obicei, pentru cu totul alte domenii de activitate. Unde mai pui că învățarea pe propria piele – respectiv prin metoda „trial and error” – vine la pachet cu costuri pe măsură.

Care sunt avantajele Fondurilor de investiții

Dacă v-ați convins că investițiile reprezintă soluția de care aveți nevoie pentru a vă salva economiile, dar nu aveți de unde să alocați atât timp și efort, puteți apela la Fondurile de investiții care pot „combate” efectele inflației, oferindu-vă un randament superior conturilor de economii.

Într-o definiție simplificată se poate spune că Fondurile de investiții funcționează ca niște „asociații” care colectează bani de la mai mulți oameni, iar suma rezultată este folosită pentru realizarea de plasamente financiare. Investițiile sunt realizate însă de specialiști în acest domeniu, iar întreaga structură și activitate sunt certificate, reglementate și validate de stat. Scopul activității oricărui fond este evident – obținerea de câștiguri, sensibil mai mari decat cele oferite de conturile de economii, într-un orizont de timp mediu și lung. Pentru aceasta, fondurile investesc în acțiuni, obligațiuni, titluri de stat, pe diverse piețe, în diverse valute etc.

Un alt avantaj specific Fondurilor de investiții este că banii investiți (unitățile de fond achiziționate de investitori) pot fi răscumpărate, respectiv convertite în numerar (în moneda în care operează respectivul fond) atunci când investitorul dorește.

O soluție accesibilă oricui dorește să investească

Fondurile de investiții reprezintă soluția ideală pentru persoanele care vor să investească, dar nu dispun de atât de mult timp pentru a-l dedica analizei pieței de capital, și aleg să delege o parte din sarcinile de „creștere” a banilor lor unor profesioniști în domeniu, ale căror rezultate pot fi probate concret.

Astfel, apelând la un fond, practic oricine poate face investiții, pentru că nu sunt necesare sume substanțiale pentru a face acest pas și nu aveți nevoie de un consilier financiar. Cu puțină documentație, vă puteți alege propria strategie și, implicit, nivelul de risc preferat, în funcție de perioada pentru care vreti sa faceti eventualul plasament în căutarea unor randamente mai mari.

Să luăm un exemplu concret în acest sens – BT Asset Management, unul dintre cei mai mari administratori de fonduri din Romania, care are peste 100.000 de clienti. BT Asset Management face parte din Grupul Banca Transilvania și, în decursul celor peste 17 ani de activitate, și-a diversificat oferta, astfel că în prezent oferă clienților posibilitatea să aleagă între 15 fonduri de investiții. Fiecare fond oferă grade de risc si randamente potențiale diferite – de la fonduri de obligațiuni, cu venit fix sau mixte, până la fonduri care investesc în acțiuni din România, state din Uniunea Europeana sau state terțe, în lei, euro sau USD.

De ce este importantă varietatea ofertei – pentru că vă oferă posibilitatea diversificării portofoliului de investiții. Practic vă dă șansa să nu puneți „toate ouăle într-un singur coș”, adică vă permite ca, atunci când o investiție are un randament sub nivelul scontat să puteți compensa minusul prin intermediul câștigurilor generate de celelalte fonduri.

Pentru aceasta, oferta BT Asset Management este variată și include de la acțiuni ale companiilor din domeniul energetic, la agricultură și tehnologia informațiilor, domeniul imobiliar, Bursa de Valori București, instrumente financiare cu risc, obligațiuni corporative și de stat/municipale, depozite bancare etc.

Decideți în cunoștință de cauză

Nu trebuie să uitați însă că investițiile oferă nu doar oportunități de câștig mai mari, ci și riscuri. De aceea este bine ca, înainte de a lua orice decizie, să înțelegeți cât mai bine instrumentele financiare pe care optați să le folosiți. BT Asset Management vă oferă toate informațiile de care aveți nevoie pentru a face o alegere în cunoștință de cauză, pe care le puteți accesa la www.btassetmanagement.ro