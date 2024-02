Cantități semnificative de zahăr din Ucraina ajung în continuare în marile magazine din România la prețuri de dumping. Acest lucru se întâmplă în ciuda reglementărilor care limitează importurile de zahăr din Ucraina. Producătorii locali și a cultivatorilor de sfeclă au luat imediat atitudine.

Producătorii și cultivatorii acuză concurența neloială din partea Ucrainei. Ei solicită sprijinul autorităților.

Fabrica de Zahăr Luduș este singurul producător autohton de zahăr din România. Compania a transmis o notă către Guvern, acuzând retailerul Lidl, cel mai mare lanț alimentar din țară, că a preluat o cantitate mai mică de marfă decât fusese stabilită.

În plus, se afirmă că Lidl oferă zahăr la un preț sub 4 lei. Acesta este apropiat de costul de producție al zahărului românesc. Cultivatorii de sfeclă de zahăr și reprezentanții fabricii de zahăr Luduș susțin că legislația actuală privind limitarea importurilor din Ucraina nu își atinge scopul. Ei au arătat că piața locală este în continuare inundată de produse ieftine din afara țării.

Această situație poate crea prejudicii semnificative fermierilor și procesatorilor locali. Ei acuză că se confruntă astfel cu o concurență neloială.

Cultivatorii de sfeclă de zahăr și reprezentanții fabricii de zahăr Luduș trag un semnal de alarmă cu privire la ineficacitatea legislației menite să limiteze importurile de zahăr din Ucraina. Potrivit unei note de informare transmise către Ministerul Agriculturii și Autoritatea Vamală de către Fabrica de Zahăr Luduș și Asociația Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr „Beta” Luduș, piața locală este în continuare inundată de zahăr ieftin din import.

Importurile acestui produs din Ucraina ajung în România prin intermediul Bulgariei, eludând astfel prevederile legislației care permite importul doar pe baza unui acord pentru punerea în liberă circulație și utilizarea în/pe teritoriul României. Situația creată afectează producția autohtonă și ridică întrebări despre viabilitatea sectorului local al zahărului.

Producătorii consideră că dialogul cu Guvernul este esențial pentru găsirea unei soluții la această problemă. Cu toate acestea, în absența implementării efective a normelor legislative, ei atrag atenția asupra posibilității recurgerii la manifestări de protest pentru a atrage atenția autorităților responsabile cu aplicarea reglementărilor legale și vămuirea corespunzătoare.

„În contextul în care doar prețul de producție al zahărului din sfeclă de zahăr în campania din acest an a fost similar cu cel pe care comerciantul îl are la raft, ne întrebăm cum pot procesatorii români să-și vândă marfa și totodată dacă merită ca aceștia să achiziționeze materia primă de la fermierii români. Fără îndoială, în condițiile în care actul normativ mai sus menționat ( OUG 84/2023 – n.red) nu își face aplicabile prevederile, iar importurile de zahăr din Ucraina prin T1 (procedura de tranzit comun – n.red) sunt masive, zahărul produs în România nu se va putea vinde, iar fermierii nu-și vor primi contravaloarea pe sfecla de zahăr furnizată procesatorilor. Suntem de părere că cea mai bună cale de soluționare a problemelor este dialogul și am convenit asta și în întâlnirile avute cu reprezentanții Guvernului cu ocazia ultimelor manifestărilor din stradă ale fermierilor și transportatorilor”, se arată în scrisoarea citată de Economica.