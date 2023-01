Piața materialelor de construcții din România a cunoscut o creștere rapidă, pe măsură ce țara construiește mai multă infrastructură și își extinde economia. Specialistii se așteaptă ca această piață să crească cu o evoluție de +8,4% în 2023, potrivit unui raport realizat de Comisia Națională de Strategie și Prognoza. Această creștere este determinată de o serie de factori, inclusiv de creșterea sectorului construcțiilor, de creșterea cererii de locuințe și de creșterea investițiilor în infrastructură.

Piața materialelor de construcții – încotro se îndreaptă?

În ciuda pandemiei și a războiului din țările vecine, care au condus la scumpirea materialelor de construcții, se preconizează că piața materialelor de construcții va crește cu 8,4% în 2023. Această creștere este determinată în principal de cererea tot mai mare de proiecte de construcții noi și de renovare, precum și de tendința tot mai accentuată de a trăi în mod ecologic și de dezvoltare durabilă.

Printre factorii cheie care determină această creștere se numără creșterea populației care dorește să locuiască în noi clădiri de apartamente și industrializarea, împreună cu o cerere sporită de produse eficiente din punct de vedere energetic. În plus, se investește din ce în ce mai mult în proiecte de infrastructură și de locuințe, ceea ce determină creșterea cererii de materiale de construcții.

Evoluția pieței odată cu tehnologizarea ei?!

Piața construcțiilor a cunoscut o transformare imensă în ultimii ani, pe măsură ce noile tehnologii și paradigme s-au impus. Acest lucru a dus la o serie de schimbări în industrie, inclusiv la o atenție sporită acordată sustenabilității și eficienței energetice.

Construcțiile au fost întotdeauna o industrie importantă, dar în ultimii ani disciplina lor a evoluat semnificativ. Cererea materialelor de construcții a fost în creștere, pe măsură ce cumpărătorii devin tot mai informați cu privire la ceea ce înseamnă calitatea și la modul în care își pot cheltui cel mai bine banii. Practicile inovatoare, cum ar fi livrarea produselor finite (prefabricate), devin din ce în ce mai populare, deoarece permit atât creativitatea, cât și eficiența în finalizarea proiectelor.

Această conștientizare sporită în rândul profesioniștilor din domeniul construcțiilor nu este exclusivă pentru constructori. Inginerii și arhitecții au început, de asemenea, să adopte mai des metode și tehnologii noi, deoarece acestea îmbunătățesc calitatea generală a proiectelor. Toate aceste schimbări au dus la o mai mare eficiență pe șantiere, precum și la cote mai mari de satisfacție a clienților în general.

Piața materialelor de construcție s-a disciplinat în ultimii ani!

În ultimii ani, consumatorii au înțeles necesitatea unei astfel de abordări în ceea ce privește piața materialelor de construcții. Principalul produs care a beneficiat de schimbarea de mentalitate este betonul, oamenii nu își mai produc singuri betonul acasă și îl comandă gata făcut.

Piața materialelor de construcții a fost în creștere rapidă, deoarece tot mai mulți oameni au renovat sau au construit case noi. Există o serie de factori care au determinat această creștere, inclusiv creșterea cheltuielilor pentru locuințe, creșterea densității populației in zonele urbane și ascensiunea arhitecturii ecologice.

Așadar, încotro se va îndrepta piața?

Analiștii prognozeaza cresteri insa in contextul inflatiei, crizei energetice is a razboiului de la granita suntem rezervati in a emite prognoze.