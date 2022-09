„SUA ar trebui să se pregătească pentru războiul cu China”

În prezent, contraamiralul american Charles Williams, fost secretar-adjunct al pentru Energie al Marinei SUA, este de părere că Statele Unite ale Americii nu mai pot lupta pe două fronturi, motiv pentru care atenția Casei Albe ar trebui să se îndrepte spre China și să pregătească Marina SUA pentru un conflict militar în Pacific.

„SUA ar trebui să înceapă să se pregătească pentru războiul cu China. Nu mai putem lupta pe două fronturi principale – accentul ar trebui să fie pe China. Acest stat îşi manifestă clar agresivitatea”, a spus contraamiralul în retragere.

El a citat statistici, potrivit cărora Marina SUA se confruntă cu o reducere a navelor de război. În prezent, are doar 296 de nave de război, însă 39 dintre ele urmează să fie dezafectate, în timp ce Flota Chinei are, acum, 335 de nave de război și se va extinde, curând, la 420 de unități. În plus, pregătirea pentru luptă a aviației americane este de doar 67%.

Potrivit spuselor sale, SUA are nevoie de o flotă „capabilă să-și protejeze interesele”, de aceea, Casa Albă ar trebui să stabilească noi priorități în cazul lipsei de pregătire a soldaţilor americani pentru „desfășurarea unei forțe pregătite pentru a câștiga războiul din Pacific”.

El a dat drept exemplu Coreea de Sud, care este pregătită „în orice moment” pentru un atac militar al Coreei de Nord.

„Cercetarea și dezvoltarea sunt importante, dar amenințarea unui conflict în Pacific nu este peste 10 ani – este imediată. Pentru câte conflicte nu am fost pregătiți, fie că am fost prinși prin surprindere, fie că ne-am subestimat adversarul? Avem nevoie de urgență”, a explicat Charles Williams, în cadrul unui interviu acordat pentru ziarul american The Hill.

Declarația sa vine în contextul în care relațiile bilaterale dintre Washington și Beijing sunt din ce în ce mai tensionate. Totul a început după ce președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a făcut o vizită oficială în Taiwan, China văzând totul ca pe o provocare directă, în contextul în care Guvernul de la Beijing revendică Taiwanul ca fiind teritoriu chinez. De atunci, armata chineză a lansat rachete militare deasupra Taiwanului și a trimis nave de război peste frontiera lor maritimă neoficială.

SUA pregătește un pachet de sancțiuni împotriva Chinei

În prezent, Statele Unite ale Americii au în vedere opțiuni pentru un pachet de sancțiuni împotriva Chinei pentru a o descuraja să invadeze Taiwanul. În paralel, Uniunea Europeană se află sub presiunea diplomatică a Guvernului de la Taipei pentru a face același lucru.

Potrivit agenției de presă Reuters, atât deliberările de la Washington, cât și lobby-ul separat făcut de Guvernul de la Taipei pe lângă trimișii UE se află într-un stadiu incipient – un răspuns la temerile privind o invazie chineză, care au crescut pe măsură ce tensiunile militare se intensifică în Strâmtoarea Taiwan.

În ambele cazuri, ideea este de a impuse sancțiuni asupra anumitor schimburi comerciale și investiții cu China în domeniul tehnologiilor sensibile, cum ar fi cipurile de calculator și echipamentele de telecomunicații. Încă nu se știe exact ce variante de sancțiuni se au în vedere, însă noțiunea de sancțiuni asupra celei de-a doua economii a lumii și una dintre cele mai mari verigi ale lanțului de aprovizionare global ridică semne de întrebare cu privire la fezabilitate.

„Posibila impunere de sancțiuni asupra Chinei este un exercițiu mult mai complex decât sancțiunile asupra Rusiei, având în vedere implicarea extinsă a SUA și a aliaților în economia chineză”, a declarat, recent, Nazak Nikakhtar, un fost înalt oficial al Departamentului de Comerț al SUA.