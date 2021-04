Narada începe proiectul de digitalizare integrală a materiei pentru clasele 0-8

An de an, 9 din 10 profesori dedică o lună recapitulării materiei anului precedent, după perioada vacanței de vară. Studiile din domeniu indică faptul că frecventarea discontinuă și absenteismul de la cursuri pe o perioadă de 6 până la 12 luni au ca rezultat o scădere a nivelului de pregătire cu până la 2 ani sub nivelul clasei urmate.

Până în acest moment, aproape un sfert din curriculum a fost digitalizat de Narada susținută de partenerul său Global Vision în acest demers, urmând ca până la începutul noului an școlar întreaga materie pentru clasele primare și disciplinele de bază din ciclul gimnazial să fie disponibile elevilor și profesorilor în format digitalizat. Profesorii care s-au alăturat proiectului lucrează pentru digitalizarea integrală a materiei pentru clasele 0 – 4, iar pentru ciclul de învățământ 5 – 8, vor fi digitalizate disciplinele de Limba română, Matematică, Istorie și Geografie.

România alocă cel mai mic buget pentru învățământ

În condițiile în care România alocă învățământului cel mai mic buget din Uniunea Europeană, iar analfabetismul funcțional, cotat deja la 42%, riscă să crească încă 10 procente, educația, în special cea remedială are nevoie de o intervenție de urgență.

Acest rol și l-a asumat Narada care, alături de Global Vision, primul partener care sprijină inițiativa au demarat o acțiune rapidă în scopul digitalizării integrale a materiei pentru clasele 0 – 8. Scopul urmărit vizează recuperarea în regim de urgență a materiei pierdute și consolidarea cunoștințelor prin accesarea conținutului digital creat de profesorii cooptați în proiect de Narada.

„Pentru elevii din România, cu atât mai mult pentru cei 168.000 de elevi care au avut acces discontinuu la școala online, educația remedială reprezintă urgența majoră. Într-un astfel de context, Narada cu sprijinul Global Vision, prima companie care a venit în întâmpinarea inițiativei noastre, articulează comunitatea de profesori, un task force ce este parte integrată a celei mai ample intervenții ce va viza educația remedială de la nivel național. Acest task force este format în prezent din 35 de profesori, iar în perspectiva următoarei luni vom recruta alte 10 cadre didactice cu inițiativă și dorință de a contribui la mai bine în educație” spune Andra Munteanu, cofondator Narada.

Profesorii implicați în proiectul organizației urmăresc digitalizarea întregii materii din curriculumul școlar pentru clasele 0 – 4, iar pentru elevii din ciclul de învățământ 5 – 8 va fi realizat conținut digital pentru Limba Română, Matematică, Istorie și Geografie.

„Prin această acțiune urmărim diminuarea consecințelor negative cauzate de lipsa accesului la educația online sau accesul discontinuu. Totodată acest task force poate contribui la îmbunătățirea skill-urilor profesorilor implicați în a deveni formatori de resurse educaționale deschise. Până în acest moment au fost realizate aproape 2000 de lecții și teste, ceea ce reprezintă 20% din curriculum, care ne așteptăm să fie acoperit complet prin conținut digitalizat până la începutul anului școlar viitor” mai spune Andra Munteanu.

Rezultate spectaculoase

Implicarea mediului de business și a comunităților în sprijinirea proiectelor educaționale ale Narada a condus la rezultate spectaculoase anul trecut, când aproape peste 600.000 de copii au avut acces cu ajutorul acestora la cursurile online. Sprijinirea educației este considerată o investiție într-un viitor mai bun pentru toată societatea și de Global Vision: