Potrivit presei din Grecia, sute de turişti au fost evacuaţi din două hoteluri din staţiunea Kiotar. Aceștia au fost transportați cu 30 de autobuze și duși într-o zonă mai sigură. Grecia trece prin cea mai mare caniculă din istoria sa.

Kiotari este o staţiune balneară semirurală, considerată de lux, liniştită şi care se remarcă pentru hotelurile sale all-inclusive cu spa şi piscine. Despărţită de două promontorii mici, întinderea lungă cu pietricele negre a plajei Kiotari este dominată de restaurante cu specific local, pizzerii pentru familii şi taverne cu fructe de mare.

Autorităţile au evacuat satul Laerma şi alte aşezări din zonă.

Pompierii din Rodos continuă să lupte cu incendiile de pe insulă pentru a cincea zi consecutiv, în timp ce locuitorii au fost evacuaţi dintr-un sat central în noaptea de vineri spre sâmbătă. Sătenii din Laerma au primit mesajul de evacuare 112 în jurul orei 22.30.

Turiştii şi localnicii au fost îndemnaţi să meargă pe plaja Lardos. Acolo, Paza de Coastă a Greciei a desfăşurat mai multe nave în cazul în care va fi necesară o evacuare.

O parte din insulă a rămas fără electricitate, deoarece centrala electrică din sudul Rodosului a fost oprită din motive de siguranţă.

Pompierii folosesc si avioanele de stingerea incendiilor. Aceștia sunt ajutați de pompierii slovaci. Aceștia au descris operaţiunea din Rodos ca fiind una dificilă, cu diverse provocări în partea de nord a insulei. Vânturile puternice au împins focul spre sud, spre Laerma, ceea ce a dus la ordinul de evacuare.

Ministerul Protecţiei Civile a avertizat asupra riscului ridicat de incendii în 7 din cele 13 regiuni ale ţării pentru sâmbătă, şi anume: Attica; Grecia Centrală (în special Viotia, Evia, Fthiotida, Fokida); Peloponez; Grecia de Vest; Tesalia (Larissa, Magnesia); Marea Egee de Sud (Rodos) şi Marea Egee de Nord (Samos, Ikaria).

Meteorologii prognozează că temperaturile din Grecia vor atinge 44°C sâmbătă şi duminică, în condiţiile în care un val de căldură fără precedent afectează Grecia şi sudul Europei.

