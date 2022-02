Mitul cum că pâinea neagră ar fi mai puțin dăunătoare pentru siluetă a fost demontat de nutriționistul Mihaela Bilic. Aceasta a făcut declarații care sunt menite oamenilor ce cred că pâinea neagră te protejează de kilogramele în plus.

„Pâinea neagră îngrașă la fel ca și pâinea albă, ba chiar mai tare. Sunt foarte multe persoane care trăiesc cu impresia că pâinea neagră este prietena siluetei. Pâinea albă este acuzată de toate relele, iar cea neagră pusă pe un piedestal, uitând un lucru esențial: că e vorba tot de pâine, adică un aliment de bază, ce trebuie să facă parte din dieta zilnică.

Ce are diferit pâinea neagră? O făină mai puțin rafinată, care conține nu doar miezul bobului de grâu, ci și o parte din înveliș (tărâțe). Miezul bobului înseamnă proteine (gluten) și amidon (glucide lente), iar tărâțele înseamnă fibre, minerale și vitamine. Din păcate mineralele și vitaminele din cereale nu pot fi utilizate decât în procent de 10%. Cât despre calorii, 100g pâine au în medie 240cal, indiferent de culoare.

Pâinea neagră este de obicei mai densă și mai grea, deci 100g pâine neagră ocupă un volum mai mic și pare mai puțină decât 100g pâine albă. O chiflă albă și pufoasă are 25g, în timp ce o chiflă Graham are 35g, deși amândouă arată la fel ca dimensiune.

Concluzia e simplă: pâinea neagră are câteva grame de fibre în plus, dar și o densitate calorică mai mare. Atenție mare la cantitate, dacă nu vreți să vă îngrășați! O franzelă/baghetă are 400g, dar e umflată și pufoasă și pare multă, în schimb o pâine de secară are 500g și e cât doi pumni. Tăiați felia cat mai subțire, faptul că e neagră nu înseamnă că nu are calorii”, a explicat medicul nutritionist Mihaela Bilic pe contul sau de Instagram.