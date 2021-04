Suma pare, pentru unul ca Donald Trump, bani de buzunar, dar să nu uităm că lupta politică, campania electorală din 2020 și războiul declanșat de voturile presupus furate și mașinile de vot Dominion au mâncat și vor mânca dolari grei. Până ne vom lămuri asupra acestor aspect, să vedem ce au vândut fii lui Donald:

Turnurile Spring Creek: 33 milioane de dolari

Locație: Brooklin. Fred Trump, a fost un afacerist redutabil și care a strâns o avere fabuloasă. În 1997, cu doi ani înainte de decesul său, Fred Trump trecuse puțin peste un milliard de dolari. Printre multe dintre investițiile sale se numără și o părticică,de numai 4% din uriașul complex locativ Spring Creek Towers din Brooklin. Acționarii principali au vândut complexul pentru 905 milioane de dolari. Familiei Trump i-au revenit 33 de milioane.

Loturi de pământ în Rancho Palos Verde: 23 de milioane de dolari

Donal Trump are, în apropiere de Los Angeles, Trump International Golf Club, un club superselect, foarte bine cotat. La doi pași de acesta, familia Trump a cumpărat multe loturi de teren pentru construcții, din care, o bună parte s-au vândut, începând cu 2017. În funcție de așezarea acestora vizavi de Oceanul Pacific, au fost scoase la vânzare cu prețuri cuprinse între 1,5 millioane și 3,8 millioane de dolari.

Apartamente în Trump International Hotel Las Vegas: 18 milioane de dolari

Cele mai ușor de vândut proprietăți ale lui Donald Trump au fost apartamentele de 1, 2 și trei camere din Trump International Hotel Las Vegas, un turn de 64 de etaje deținut în coproprietate cu Phil Ruffin, prieten vechi și partener de afaceri. Clădirea a fost data în folosință în 2008, și apartamentele vândute au adus familei Trump circa 18 milioane de dolari.

Un penthouse în Trump Park Avenue, Manhattan: 16 milioane de dolari

La începutul anilor 2000, magnatul american a transformat Trump Park Avenue din hotel în ansamblu de reședințe de lux. Respectivul penthouse a fost vândut la numai o lună după ce claădirea a fost reinaugurată. Superapartamentul, în care au locuit o vreme Jared Kushner și Ivanka Trump, a fost vândut unei doamne pe nume Angela Chen, o femeie de afaceri controversată, al cărei business a fost acuzat că favoriza oarece forme de spionaj militar. Angela Chen a plătit pe penthouse 15,9 milioane de dolari, în condițiile în care pe un apartament identic, dar cu un etaj mai jos, s-a vândut cu o sumă mai ică cu 2 milioane de dolari. Trump mai deține în această clădire încă 17 apartamente foarte luxoase.

Conac în Beverly Hills, California: 13,5 milioane de dolari

Vila aflată în apropiere de Sunset Boulevard s-a vândut în mai 2019, unei companii numite Hillcrest Asia Ltd., firmă cu legături puternice cu un alt bogătaș, Hary Tanoesoedibjo, poreclit Donald Trump al Indoneziei. De altfel, Tanoesoedibjo este partener cu Trump în două proiecte de cartiere rezidențiale de lux în sud-estul Indoneziei. Tanoesoedibjo are și el ambiții politice, și a preluat sloganul lui Trump, adaptându-l țării lui: Make Indonesia Great Again. Conacul are cinci dormitoare, șase băi și o suprafață utilă de vreo 500 de metri pătrați.

Trei apartamente în Trump Park East, Manhattan: 7 milioane de dolari

La intrarea în funcția de președinte, Trump deținea în acest bloc de 14 etaje un număr de 15 apartamente. În 2019, fiii săi au vândut aici trei apartamente unor cumpărători care au dorit să rămână anonimi. Prețul per bucată a fost de puțin peste 2 milioane de dolari.

Un depozit în South Carolina: 4 milioane de dolari

În 2014, Donald Jr a intrat într-o afacere care a mers prost. Alături de un grup de investitori, juniorul a cumpărat depozitul, ca parte a unei afaceri cu prefabricate destinate construcțiilor de tip low-cost. Afacerea nu s-a concretizat și Donald Jr s-a trezit cu un împrumut de 3,65 milioane de dolari luat în nume propriu de la Deutsche Bank. Seniorul a intervenit imediat și a plătit datoria, dar a rămas pe cap cu respectivul deposit despre care s-a scris că ar avea probleme cu mediul înconjurător și destule găuri în acoperiș. Depozitul a fost vândut, fără zarvă, în februarie 2018.

Pământ în Republica Dominicană: 3 milioane de dolari

În totală contradicție cu declarațiile sale în care spune că afacerile trebuiesc făcute pe teritoriul SUA, Trump a vândut, în 2018, ceva pământ pe care îl deținea în Republica Dominicană. Suprafața nu este cunoscută și nici cumpărătorii ei. Totuși, se pare că această bucată de teren este legată de afacerea Cap Cana, o zone de resorturi turistice unde Trump voia să construiască și un cartier rezidențial de lux, cu ieșire la ocean. Business-ul a căzut odată cu prăbușirea pieței imobiliare. Experții susțin că acesta este singura bucată de teren pe care Trump Organization o deține în afara SUA.

Trump International Hotel & Tower Chicago: 300.000 de dolari

Donald Trump nu deține numai apartamente de lux, turnuri impunătoare și hoteluri, ci și… locuri de parcare. În acest zgârie nori, Trum Organization sune că are 177 de apartamente și 138 de locuri de parcare. Ei bine, din această ultimă categorie s-au vândut recent un număr nespecificat, cu valori între 30.000 și 60.000 de dolari. Și noi ne plângem că locurile de parcare sunt scumpe la noi…

Teren în Norfolk, Virginia: 150.000 de dolari

Aceasta o fost una dintre cele mai mici proprietăți ale lui Donald Trump, și se pare că era legată de afacerile tatălui său care a construit aici, în timpul celui de al doilea război mondial, circa 10% dintre locuințele ridicate în acei ani. Donald deține aici circa 25 la sută din terenul propritate a companiei “Country Properties, LLC.”, teren despre care nu a declarant niciodată ce suprafață are. În orice caz, în aprilie 2018, președintele SUA în exercițiu a căpătat 150.000 de dolari pentru acest misterios teren.