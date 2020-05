Virgil Popescu face acest anunț în contextual în care se fac două modificări privind curentul electric.

ANRE și investițiile

„Am adoptat o OUG foarte importantă. Dăm posibilitatea ANRE de a reglementa prețul, în așa fel încât să scadă. Preconizăm 1 până la 2 la sută că va scădea. În urma unor provcese era nevoie de o intervenție legislativă. A doua modificare, vom stimula investițiile în energia electrică. Am adoptat noi articole care permit derogare pnetru investițiile care vor fi după 1 iulie 2020”, a anunțat Virgil Popescu, după ședința de Guvern de joi.

Și cu 18%

La sfârșitul lui ianuarie, o altă știre făcea furori vizavi de costul curentului în această vară. Astfel, Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă şi expert în domeniul gazelor naturale, a declarat, într-un comunicat: „Anul 2020 este un an complicat pe piaţa românească de gaze naturale. Perioada vine după bulversarea adusă de OUG 114 şi de normele sale de aplicare şi după obligaţiile pe care România şi le-a asumat în raport cu instituţiile europene. Alţi factori care vor influenţa piaţa în acest an sunt legaţi de cantităţile importante de gaze rămase în depozite, de excedentul de gaze din regiune, de reaşezările geopolitice din regiune din perspectiva gazelor naturale, dar şi de alegerile care vor exista în România. Cel mai probabil vom vedea în piaţă comportamente noi, unele chiar surprinzătoare”. Potrivit analizei citate, în vara acestui an vom putea asista la preţuri ale gazelor cu până la 18% mai mici decât preţurile din vara lui 2019 şi, de asemenea, vom avea preţuri mai mici ale gazelor în iarna 2020/2021, cu până la 2% faţă preţurile din iarna 2019/2020 (în condiţiile unei ierni normale).