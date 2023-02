Majoritatea vitaminelor se împarte în două categorii: solubile în apă sau solubile în grăsimi. Vitaminele solubile în apă sunt cele mai eficiente când se iau cu apă pe stomacul gol. Pentru vitaminele solubile în grăsimi, ideal ar fi să fie administrate în timpul mesei, deoarece corpul le poate absorbi mai bine, potrivit Verywellmind.

Numeroase cercetări arată că suplimentele de vitamine și multivitamine pot îmbunătăți sănătatea și bunăstarea generală și pot ajuta la prevenirea unor carențe nutriționale, care pot afecta sănătatea mintală. Este dovedit științific că vitaminele și multivitaminele aduc o serie de beneficii sănătății, dar puțini știu când să le ia pentru a beneficia la maximum de ceea ce acestea oferă organismului. Iată care sunt beneficiile unora dintre cele mai comune vitamine și momentul ideal pentru a le lua.

Multivitaminele

Multivitaminele conțin atât vitamine solubile în grăsimi, cât și în apă. Multivitaminnținele conțin o serie de vitamine. Un studiu a observat că în Statele Unite, între 40% și 50% dintre bărbații și femeile de peste 50 de ani iau multivitamine.

Studiul a concluzionat că s-ar putea să nu existe multe beneficii ale administrării lor. Altă cercetare susține că de multivitamine beneficiază femeile însărcinate, deoarece pot reduce riscul de avort spontan.

Când se iau multivitaminele?

Dacă luați multivitamine, încercați să faceți asta în timpul mesei și beți multă apă pentru a permite absorbția optimă de către organism.

Vitaminele B

Vitaminele B reprezintă un complex de 8 vitamine solubile în apă B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 și B12. Vitaminele din complexul B sunt implicate în producerea energiei, în sinteză și repararea ADNului. Vitaminele B sunt esențiale pentru funcționarea optimă a multor procese din organism. Carențele de vitamina B sunt legate adesea de sănătatea mintală precară.

Când se ia vitamina B?

Vitaminele B sunt solubile în apă, așa că le puteți lua pe stomacul gol, dimineața, cu puțină apă.

Vitamina C

Vitamina C (acidul ascorbic) este o vitamină solubilă în apă. Este esențială pentru repararea țesuturilor, pielii și oaselor. Vitamina C ajută organismul să absoarbă fierul și să se vindece mai repede in cazul unor infecții. Cercetările arată că antioxidanții din vitamina C pot reduce nivelul de anxietate.

Când se ia vitamina C?

Momentul ideal pentru a lua vitamina C este în timpul mesei.

Vitamina D

Vitamina D, cunoscută și ca vitamina „soarelui”, este vitală pentru mai multe funcții ale corpului, mai ales pentru imunitate. Persoanele care sunt expuse riscului de deficiență de vitamina D sunt mai predispuse la apariția depresiei și a altor tulburări de sănătate mintală.

Când se ia vitamina D?

Se crede că este cel mai bine este să o luați în timpul mesei. Cu toate acestea, un studiu privind administrarea vitaminei D a indicat că persoanele care au luat acest supliment în timpul unei mese cu conținut scăzut de grăsimi au absorbit-o mai bine. Pe de altă parte, cercetările arată că administrarea vitaminei D noaptea poate stimula melatonina, îmbunătățind somnul.

Vitamina A

Vitamina A este unul dintre micronutrienții pe care corpul nu îi poate produce. Este vitală pentru multe procese din corp, inclusiv pentru menținerea sănătății pielii, a ochilor și a mucoasei intestinale.

Când se ia vitamina A?

Fiind o vitamină liposolubilă, cel mai bine este să o luați în timpul mesei. Aportul alimentar recomandat pentru adulți este între 700 și 900 micrograme.