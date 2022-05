În România, producţia de energie verde (energie eoliană, energie hidroelectrică şi energie fotovoltaică) ar urma să se majoreze:

cu 3.9%, ajungând la 2.385 milioane tep în 2023;

cu 4.1%, ajungând la 2.485 milioane tep în 2024;

cu 4.4%, ajungând la 2.590 milioane tep în 2025;

În 2022, producţia de energie nuclearoelectrică este estimată la 2.870 milioane tep, reprezentând o creştere de 1% față de 2020, urmând să rămână constantă în următorii trei ani.

Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) estimează că țara noastră va importa o cantitate de energie electrică de 400.000 tep în 2022, reprezentând o scădere de 43% faţă de anul anterior.

În 2023, importul de energie electrică va fi de 500.000 tep (plus 25.1% faţă de 2022), în 2024 va fi de 600.000 tep (plus 20.1% față de 2022) şi în 2025 va fi de 700.000 tep (plus 16.7% față de 2022).

Amintim faptul că Gigel Ştirbu a scris marți, 22 martie, pe pagina sa de socializare că va depune o propunere legislativă ce vizează performanța energetică a clădirilor.

Potrivit informațiilor transmise de deputatul liberal, instalarea sistemelor alternative de producere a energiei în cazul clădirilor nerezidenţiale noi va deveni obligatorie.

Sistemele alternative de producere a energiei vor fi instalate în următoarele clădiri

„În această săptămână, voi depune o propunere legislativă a cărei inițiator principal sunt, care va modifica și completa Legea nr. 372/ 2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

Concret, se va institui ca pentru clădirile/ansamblurile de clădiri noi nerezidențiale, obținerea certificatului de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice competent, necesar autorizaţiei de construire pentru executarea lucrărilor de construcţii, va cuprinde o documentație tehnică pentru instalarea obligatorie a unui sistem alternativ de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

Instalarea sistemelor alternative de producere a energiei în cazul clădirilor nerezidențiale noi va deveni obligatorie, acolo unde condițiile tehnice și de mediu permit acest lucru”, a scris Gigel Ştirbu pe Facebook.

Sursele regenerabile de energie reprezintă alternativa verde care poate înlocui combustibilii fosili

„Utilizarea surselor regenerabile de energie reprezintă alternativa verde care poate înlocui combustibilii fosili, contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei de energie și la reducerea dependenței de piețele de petrol și gaze.

Având în vedere faptul că producerea energiei reprezintă principalul poluator la nivel global, aceasta va însemna încă un pas în direcția atingerii țintelor de mediu pentru țara noastră.

Mai mult, România poate deveni exportator de energie electrică, în acest context geopolitic dificil. De exemplu, dacă în România, se vor construi 1000 de clădiri nerezidențiale, iar fiecare clădire va avea instalate surse regenerabile de energie care ar produce 20-30 KV, acest fapt ar conduce la introducerea în sistemul energetic național a aproximativ 2-3 Tera KV, ceea ce ar reprezenta o gură de oxigen pentru acest sistem.

De câteva luni ne confruntăm cu o creștere a prețurilor la energie care afectează cetățenii și întreprinderile (care deja au fost afectate serios de pandemie și de consecințele ei economice). Actualele creșteri de prețuri sunt o consecință a dependenței europene de combustibilii fosili importați.

Energia trebuie să fie un bun comun și accesibil tuturor, iar prezenta proiecție legislativă reprezintă o soluție viabilă prin care să ajutăm cetățenii și companiile să depășească această criză a creșterii prețurilor la energie”, a completat deputatul liberal.