În 2022 democrația a revenit. Dictatorii au avut un an prost (THE WALL STREET JOURNAL)

A fost un an destul de bun pentru SUA - de departe mai bun decât am fi avut dreptul să ne așteptăm. După fiascoul retragerii din Afganistan, președintele Biden și echipa lui de politică externă au construit o alianță internațională eficientă împotriva invaziei ruse din Ucraina și s-au plasat în fruntea efortului economic și militar de sprijinire a ucrainenilor viteji și hotărâți să-și păstreze independența. Și, în ciuda opoziției tot mai mari a republicanilor din Cameră, administrația și-a asigurat deja fonduri pentru continuarea acestei politici până în toamna lui 2023. Practic, dictatorii au avut un an prost, iar în Congres a existat colaborare și sprijin pentru Ucraina, scrie publicația americană THE WALL STREET JOURNAL într-un editorial.