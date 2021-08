Imagini inedite din casa Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Cei doi și-au realizat singuri casa de vis.

Investiția a fost una considerabilă, dar merită, pentru că pot spune că au creat un cămin pentru ei și copiii lor.

Imagini inedite din casa Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Au o vilă luxoasă

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Cei doi au întemeiat o familie și au construit casa visurilor lor.

Prezentatoarea TV și soțul ei au început să se acomodeze în vila în care locuiesc în anul 2017, după ce a venit pe lume fiica lor, Victoria.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda trăiesc o frumoasă poveste de iubire. Cei doi au întemeiat o familie frumoasă și au două fetițe, pe Victoria și pe Iris.

În prezent, prezentatoarea TV, soțul ei și cele două fetițe locuiesc într-o vilă luxoasă, pe care au construit-o după bunul plac.

Totuși, nu vă imaginați că locuința lor a fost o investiție mică. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au scos din buzunar 200.000 de euro.

În cadrul unui interviu, prezentatoarea TV și artistul au făcut turul casei și le-au arătat fanilor lor cum arată interiorul vilei pe care au construit-o așa cum și-au dorit și care s-a transformat în căminul lor. Cei doi sunt foarte mândri de ceea ce au reușit să realizeze împreună.

Și-au proiectat singuri casa

În momentul în care s-au apucat să ridice casa, Tavi Clonda și Gabriela Cristea nu erau căsătoriți. Cei doi și-au proiectat singuri casa, scrie viva.ro.

”Noi când ne-am apucat de casa asta nu eram căsătoriți. Eram așa niște nebuni frumoși care se gâdeau ei cam ce își doreau de la o casă. Și ne-am așezat la masă și am început să discutăm: tu ce vrei, tu ce vrei.

Și ne-am apucat să desenăm. Și când am terminat desenul ne-ncăpea casa și în teren la vecinul, a povestit Gabriela Cristea într-un interviu pentru Antena Stars.

”Când am proiectat casa, țin minte și acum, am desenat-o mai întâi pe pământ. Când am intrat noi dintr-o cameră în alta, pe pământ, nu ziceam că e așa mare. Apoi am ridicat-o la roșu, apoi la alb, se cam restrângea spațiul.

Noi doi suntem la fel. De obicei într-o relație, unul e contabilul, unul e visătorul. Amândoi suntem doi artiști, doi visători și nici unul nu a zis că e prea mare sau prea mică.

De asta a ieșit atât de mare, dar mie nu îmi pare rău, nici Gabrielei nu îi pare rău. Dar este foarte greu de întreținut, avem nevoie de ajutor”, a declarat și Tavi Clonda.

Tavi este claustrofob

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au împărțit casa exact așa cum și-au dorit. În partea de jos este zona în care stau în timpul zilei. În partea de sus a casei, sunt dormitoarele fetițelor și garsoniera lor. Gabriela și Tavi și-au dorit un spațiu mai mare pentru ei, pe placul lor.

”Casa noastră am împărțit-o foarte simplu. În partea de jos este zona în care stăm în timpul zilei, unde stăm cu fetele, ieșim la joacă, gătim, mâncăm, ne uităm la televizor.

În partea de sus avem dormitoarele, cele două camere ale fetelor și garsoniera noastră. Noi ne-am făcut un spațiu mai mare, unde dormim, dar și chiar dacă dormim, ne-am dorit să fie un spațiu așa, mai pe placul nostru, a mai povestit vedeta.

Puțini știu despre problema cu care se confruntă Tavi Clonda. Din cauza claustrofobiei, artistul și-a proiectat vila astfel încât aceasta să aibă camere foarte mari.

”Nu-mi plac locurile închise. Sunt un tip care iubește libertatea, un sentiment pe care ar trebui să-l avem cu toții”, declara soțul Gabrielei Cristea pentru Libertatea.



Sursa foto: viva.ro.