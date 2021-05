Mirela Vaida, numele său complet Mirela Boureanu Vaida, este născută pe data de 16 martie 1982 în Târgu Frumos, Iași. În 2001 a terminat Liceul de Informatică din Iași, deși tatăl ei și-ar fi dorit să urmeze Liceul Pedagogic.

La finalul liceului, aceasta a obținut note peste 9 la toate materiile de la examenul de Bacalaureat. Deși pe vremea aceea nu erau deloc ușoare examenele, prezentatoarea tv s-a pregătit, și acum se poate mândri cu note de 9 și 10, iar media generală de 9.62.

Cu ocazia afişării rezultatelor de la Bacalaureat, Mirela Vaida s-a gândit să le facă o surpriză urmăritorilor și a făcut publică diploma ei de bac.

”Bacalaureatul, în vremea mea, era, cred, mai dur ca acum! Și avizierul cu notele și numele afișate era “neiertator”! Am avut noroc de profesori severi care m-au pus cu burta pe carte! Și cărora le mulțumesc azi! Dau timpul înapoi cu 19 ani!! Și aș lua-o de la capăt, fără să schimb nimic!”, a declarat Mirela Vaida pe rețelele de socializare.

Mirela Vaida a avut o surpriză când a văzut că are aceași medie generală ca a vloggerului Selly. ” Acum am aflat că am aceeași medie ca a vloggerului Selly! Chiar m-au năpădit amintirile! Multumesc doamnei diriginte Belta Magda!!”, a adăugat prezentatoarea pe rețelele de socializare.

Mirela Vaida a terminat Facultatea de Drept

S-a înscris la Facultatea de Drept a Universității București, și a obținut la examenul de licență media de 9.35. Mirela Vaida a terminat două Mastere, unu în Dreptul Comunității Europene, și Comunicare și Relații Publice, transmite wowbiz.ro

Prima sa apariție a fost de cântăreață la un postul local din Iași, și a avut loc pe vremea când era la liceu, în clasa a XI-a. În 2004 a devenit moderatoarea unui matinal împreună cu Cosmin Seleși.

„Prima-prima apariţie la TV a fost în clasa a IX-a, la un post local din Iaşi, când trebuia să cânt live o melodie. Îmi amintesc şi acum că s-a dat stop de câteva ori, din cauza faptului că nu mă puteam aduna de emoţie. Prima apariţie că moderator TV a fost în toamna lui 2004, tocmai constat că s-au împlinit 10 ani de atunci şi a fost alături de Cosmin Seleşi, la cârma unui matinal. Acolo am înţeles ce înseamnă live-ul, dar şi multe alte lucruri ce s-au dovedit a-mi fi extrem de utile mai târziu”, a declarat Mirela Vaida pentru a1.ro.