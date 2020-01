Dezastrul ecologic provocat de incendiile de pădure de pe Insula Cangurilor din Australia a fost surprins în aceste zile de un satelit NASA. Pe Insula Cangurilor trăiesc numeroase specii protejate sau care sunt pe cale de dispariție. Şocant este faptul că o treime din această insulă este transformată în prezent în scrum, potrivit CNN.

Australia’s Kangaroo Island is a haven for rare wildlife. A third of it has burned in bushfires, NASA images show: https://t.co/vtL2iU9jY5 pic.twitter.com/7vAuomF1ub

— CNN (@CNN) 8 ianuarie 2020