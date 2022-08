Ilinca Simion nu este însărcinată

Liderul AUR a renunțat la burlăcie la vârsta de 35 de ani. Acesta s-a însurat cu o femeie cu 11 ani mai tânără decât el, proaspătă absolventă a Facultății de Drept. George Simion a recunoscut că, până la vârsta aceasta, nu s-a gândit deloc să facă acest pas, însă Ilinca Munteanu a fost femeia pe care a vrut-o aproape.

În timpul petrecerii câmpenești, chiar după ce a spus „da” în fața lui Dumnezeu, George Simion a făcut câteva declarații surprinzătoare despre mariajul său cu Ilinca Munteanu. Imediat după ce a coborât din balonul cu aer cald, de mână cu miresica sa, liderul partidului AUR a spus dezinvolt: „M-am plimbat pentru prima dată! Așa e dragostea, te ia pe sus, ca-n balon. Acum să vedem cât durează!”

Se putea observa cu ochiul liber că vorbele sale au deranjat-o pe mireasă, care l-a tras imediat de mânecă pentru a nu mai vorbi. De asemenea, soacra mare i-a atras atenția ginerelui să aibă grijă de nora ei și să nu o înșele.

La scurt timp, George Simion a schimbat subiectul și a spus că soția sa nu este însărcinată, însă, în curând, va fi deoarece ei își doresc șapte copii. „Ilinca nu este încă însărcinată. E adevărat că ne dorim șase-șapte copii!”, a explicat politicianul.

Ilinca Munteanu are doar 24 de ani și, spre deosebire de soțul ei, ea nu își dorește expunere mediatică. „Ilinca Simion este o fată simplă dintr-o familie normală, ca și mine. Viitorul Ilincăi e foarte departe de orice are legătură cu Parlamentul și politică: vrem să facem mulți copii, ea are o carieră în Drept și un traseu personal diferit total de al meu”, a explicat liderul partidului AUR, în cadrul unui interviu acordat pentru Click!.

Diana Șoșoacă nu crede că mariajul lui George Simion va rezista mult

George Simion nu este singura persoană care a vorbit despre Ilinca Munteanu. Cu puțin timp înainte nunta lor, Diana Șoșoacă a vorbit despre soția liderului AUR. Tânăra este o prezență discretă, motiv pentru care nu se cunosc prea multe detalii despre viața ei personală. Spre surprinderea tuturor, ea are o prietenă comună cu Diana Șoșoacă, cea care a dezvăluit că partenera de viață a lui George Simion a mai avut o relație înainte de cea a se căsători.

În prezent, Diana Șoșoacă este ferm convinsă că mariajul lor nu va rezista din cauză că Ilinca Munteanu are așteptări care nu se vor potrivi cu realitatea.

„Mie știi de cine îmi e milă? De fetița asta. Are 22 de ani (n.r. Diana Șoșoacă a mințit, Ilinca are 24 de ani), am fost amândouă de vârsta asta. Eu la 22 de ani mă și măritam prima oară. Pornești cu atâtea visuri. Normal, ar trebui să ai un om cu care să pornești în viață, la 22 de ani, crezi că toată lumea îți aparține, ești fericită, îl vezi ca pe Făt-Frumos, ai vrea să te duci să alergi cu el, să te ții de mână, să alergi prin ploaie, să te săruți în ploaie, să te duci la malul mării să te tăvălești prin valuri, să te duci să fii fericită, să intri în discoteci, să ai niște petreceri private.

Ea este privată de toate astea. Dacă ea își închipuie că va avea parte de acest romantism, eu am văzut-o cum e, e romantică. Întâmplător este bună prietenă cu o prietenă de-a mea. Păcat că și-a lăsat iubitul cu care era de vreo doi ani de zile pentru a face acest pas pe care eu nu îl văd bine.

Ea este o fată romantică, este o fată visătoare și, din păcate, din punctul meu de vedere, cum văd eu politica, deci din punctul ăsta de vedere, nu mă refer la Simion, treaba lui, treaba lor ce e în bucătăria lor, dar politica este o mare nenorocire”, a declarat, recent, Diana Șoșoacă în cadrul unei discuții online cu Adriana Bahmuțeanu.