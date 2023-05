Ilinca Simion s-a afișat cu un nou look

George Simion și soția sa Ilinca rămân în continuare un cuplu mediatizat, mai ales după nunta spectaculoasă de anul trecut. Chiar dacă liderul AUR este de obicei discret cu viața sa personală, el împărtășește uneori planurile pe care și le-a făcut alături de Ilinca.

Din mărturisirile lui George Simion, Ilinca preferă să stea departe de politică și nu este interesată de acest domeniu.

„Ilinca Simion este o fată simplă dintr-o familie normală, ca și mine. Nu ne dorim o expunere excesivă în spațiul public”, spunea chiar liderul AUR în urmă cu ceva vreme.

Ea este în prezent studentă la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Titu Maiorescu” de unde a și postat imaginea pe conturile de socializare, care a strâns sute de aprecieri. În imagini soția politicianului are un look schimbat și se pare că are și o altă coafură.

De menționat că, potrivit paginii sale de Facebook, Ilinca Simion a fost practicantă la Institutul Român pentru Drepturile Omului și Instituția Avocatul Poporului.

Cuplul își dorește mulți copiii

Putem deduce astfel că soția lui George Simion este pasionată de acest domeniu, iar facultatea de drept deschide o gamă largă de opțiuni de carieră. Cu toate acestea, cariera în drept poate implica o muncă intensă și un program solicitant, ceea ce este puțin contrar așteptărilor soțului ei.

Acesta mărturisea în urmă cu ceva vreme că își dorește o familie mare, cu șase copii. „Îmi doresc mult copii. Îmi doresc șase copii. Cineva mai trebuie să facă copii și în țara asta”, spunea el anul trecut.

De asemenea, George Simion spunea că nu are preferințe fiind extrem de încântat indiferent dacă viitorul copil va fi băiat sau fată.

„Sper să am și fete, sper să am și băieți, sper să meargă bine. Cu toții ne dorim ca, proaspăt căsătoriți, să meargă bine într-o căsnicie și noi ne dorim mulți copii. Nu avem încă, nu pot să vă confirm că vom avea o fată, un băiat, că vom avea un copil. Sperăm, ne dorim foarte mult.

Să ne ajute Dumnezeu să avem și sper ca foarte mulți români să își găsească relații care să nu fie toxice. La sfârșitul lunii sper să vă dau vești bune”, spunea el în cadrul unei emisiuni TV.

Rămâne de văzut cum vor reuși cei doi să împace cariera profesională și cea personală în contextul în care își doresc o familie așa numeroasă.