Ilinca Simion a plecat singură la mare! Motivul pentru care George Simion nu a mers cu ea. Liderul AUR a dezvăluit tot

La câteva zile de la nuntă, George Simion a publicat pe pagina sa oficială de Facebook o imagine în care apare alături de soția sa, Ilinca Simion, și de alți trei copii. Aceștia fac parte din familia din Filiași de care liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) are grijă.

Încă de dinainte de nuntă, liderul AUR a anunțat că acești copii vor merge la mare, lucru care a devenit real pentru cei mici. Alături de imaginea postată pe rețelele de socializare, George Simion a scris „Ghiciți cine pleacă la mare”.

Postarea președintelui Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a adunat mii de comentarii și sute de distribuiri. De asemenea, peste 37 de mii de oameni au apreciat imaginea publicată pe Facebook.

Printre cei care au lăsat comentarii la imaginea respectivă se află și naistul Nicolae Voiculeț, cel care a notat „Dacă fiecare politician ar face ce faci tu, atunci copiii României ar mai avea o șansă. Vă felicit pe amândoi!”.

Carmen Șerban a fost și ea printre cei care i-au felicitat pe cei doi și a notat „Felicitări vouă, Ilinca și George Simion și distracție faină acestor minunați copilași!”.

Liderul AUR a ținut să menționeze că soția sa, Ilinca, a plecat la mare cu cei trei copii.

„Nu merg eu… am de dus lupte în București. Merg copiii de la Filiași cu Ilinca”, se arată în mesajul pe care George Simion i l-a dat unui internaut.

Cine sunt copiii de care are grijă George Simion?

George Simion susține că le-a promis acestora că va avea grijă de ei și drept urmare, i-a invitat și la nuntă. Totodată, liderul AUR le-a propus celor mici să meargă și la mare și i-a invitat pe toți cei interesați de cazul lor să doneze la numere de telefon afișate.

„Am ajuns la o oră târzie la ei, la copiii mei de care am promis să am grijă, în Filiași, dar nu puteau fix ei să lipsească de la nuntă. Am primit acordul domnului Nicu să ducem băieții la mare înainte de începerea școlii.

Copiii au rezultate foarte bune și îi voi susține în continuare, iar pentru cei care vreți să-i ajutați cu donații aveți numărul de telefon în comentarii”, a scris George Simion în dreptul postării.

În clipul video postat, liderul AUR susțin că a ajuns la cei mici pentru a-i invita la nuntă, dar și pentru a le da bursa. Totodată, el le-a promis că îi va duce și la mare în săptămâna de după marele eveniment.