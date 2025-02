Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a participat marți, 18 februarie 2025, la o întâlnire online a Partidului Popular European (PPE). Potrivit Administrației Prezidențiale, s-a discutat în principal despre războiul din Ucraina și despre cum pot colabora țările europene pentru a menține securitatea pe termen lung.

Liderii PPE și-au reafirmat sprijinul total pentru Ucraina împotriva agresiunii Rusiei. Conform lor, este importantă o pace corectă și de durată pentru siguranța întregii Europe. De asemenea, au insistat asupra necesității ca statele europene să rămână unite și să ia decizii rapide și eficiente în această privință. Orice acord de pace trebuie să respecte suveranitatea Ucrainei și să implice atât Ucraina, cât și Europa în negocierile de pace.

Liderii PPE au spus că este important ca țările europene să investească mai mult în Apărare și să cumpere împreună echipamente militare esențiale pentru a reduce costurile și a crește eficiența.

Uniunea Europeană (UE) trebuie să acționeze rapid pentru a-și consolida securitatea și pentru a asigura un viitor stabil atât pentru Ucraina, cât și pentru întreaga Europă. Cei prezenți la întâlnire au spus că garanțiile de securitate sunt esențiale și trebuie să implice și SUA pentru ca acestea să fie credibile și eficiente.

Ilie Bolojan a dat asigurări că România susține unitatea și coordonarea la nivel european în fața provocărilor actuale. Ca președinte interimar al României, el se va concentra pe menținerea stabilității țării și a politicii externe.

Liderul interimar de la Cotroceni le-a reamintit tuturor că România a sprijinit constant și semnificativ Ucraina încă de la începutul războiului. Ilie Bolojan a vorbit și despre situația dificilă a Republicii Moldova și a cerut ca sprijinul european pentru această țară să continue, mai ales având în vedere alegerile parlamentare din toamnă și faptul că SUA a suspendat finanțarea.

Tot marți, blocul comunitar și-a reafirmat angajamentul pentru o pace justă și de lungă durată în Ucraina, dorind să colaboreze strâns cu SUA pentru atingerea acestui obiectiv.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene (CE), a transmis acest mesaj după o discuție cu Keith Kellogg, emisarul special american pentru Ucraina, desemnat de președintele SUA, Donald Trump.

Important discussion with @generalkellogg on Ukraine.

Financially and militarily, Europe has brought more to the table than anyone else. And we will step up.

We want to partner with the US to deliver a just and lasting peace for Ukraine.

Now is a critical moment.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 18, 2025