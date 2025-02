În prima sa conferință de presă de la preluarea mandatului, președintele interimar Ilie Bolojan a abordat subiecte esențiale legate de securitatea regională și conflictul din Ucraina. Oficialul a subliniat că o încetare a focului fără un acord de pace durabil nu garantează stabilitatea, iar agresivitatea Rusiei ar putea transforma Ucraina doar în prima victimă a unei noi escaladări. Bolojan a evidențiat importanța sprijinului european pentru Ucraina, rolul strategic al NATO și necesitatea creșterii cheltuielilor de apărare la nivel european. România rămâne angajată în susținerea securității sale și a aliaților săi.

Președintele interimar Ilie Bolojan a susținut vineri prima sa conferință de presă de la preluarea mandatului, aducând în prim-plan situația conflictului din Ucraina.

Oficialul a avertizat că, în lipsa unui acord de pace solid și stabil, încetarea focului ar putea reprezenta doar o pauză temporară înainte de o nouă escaladare a conflictului.

Declarațiile sale vin în contextul reluării negocierilor dintre SUA și Rusia privind criza ucraineană, un pas esențial pentru asigurarea securității în regiune.

Bolojan a evidențiat că Statele Unite au inițiat un nou dialog diplomatic cu Rusia, având ca scop principal găsirea unei soluții durabile pentru conflictul din Ucraina. Oficialul român a insistat asupra importanței unei păci autentice și nu doar a unei opriri temporare a ostilităților.

România susține ferm participarea Ucrainei la negocieri și implicarea activă a reprezentanților europeni în discuțiile diplomatice.

Potrivit lui Bolojan, securitatea națională a României și protejarea Republicii Moldova sunt obiective esențiale, motiv pentru care țara noastră va continua să sprijine Ucraina.

Ilie Bolojan a declarat că România are deja un buget de apărare majorat, dar acesta ar putea crește treptat, de la 2,2% la 3% din PIB.

Oficialul a subliniat că suplimentarea fondurilor pentru Apărare va fi exceptată din calculul deficitului bugetar, având în vedere constrângerile economice ale țării.

„Nu s-a stabilit un mandat imperativ. Cred că România are deja un buget de apărare crescut. poate crește etapizat, 1-2 poate să ajungă la 3%.

În ceea ce privește o eventuală desfășurare de trupe în Ucraina, Bolojan a precizat că discuțiile sunt premature, deoarece nu există încă un acord de pace sau o încetare a focului.

Eu sper să avem un acord de pace și va avea nevoie de niște garanții. Aceasta va însemna o concentrare de trupe, am putea fi un hub. Sunt analize care se pot face. Ar trebui să analizăm lucrurile la rece. Nu trebuie să lăsăm loc speculațiilor”, a subliniat acesta.

„Legat de trupe în Ucraina, discuția este prematură. Nu avem o încetare a focului și nici un acord de pace. Pentru această discuție nu a existat o discuție pe fond. Nu are o susținere parlamentară.

Președintele interimar a subliniat că securitatea Ucrainei ar trebui garantată de statele europene, cu sprijinul SUA, însă România nu va fi cea care va oferi aceste garanții în mod direct.

Un alt aspect crucial subliniat de președintele interimar a fost rolul NATO în asigurarea securității României. Ilie Bolojan a afirmat că prezența alianței rămâne un element esențial pentru stabilitatea țării și a întregii regiuni.

„Ne-am dezvoltat în acești ani ca țară pentru că s-au respectat două condiții: am fost o țară sigură, acest lucru fiind asigurat de scutul NATO, unde rolul SUA e strategic, și ne-am dezvoltat pentru că am beneficiat de apartenența la UE, care a însemnat acces la piețe, tehnologii, fonduri importante, libera circulație. Menținerea acestei situații e o chestiune strategică.

Președintele interimar a atras atenția asupra necesității creșterii cheltuielilor de apărare la nivel european. În România, bugetul pentru apărare a crescut semnificativ în ultimii ani, depășind 2,2% din PIB în 2024.

„UE trebuie să crească cheltuielile de Apărare, contribuția unor țări europene e mult prea mică față de protecția pe care o au.

România a avut o creștere a bugetului dedicat Apărării. În 2023, am fost sub 1,5%. În 2024, am ajuns la peste 2,2%. Există un acord între forțele politice pentru a susține această majorare a cheltuielile de Apărare. Există acest acord în aproape toate țările”, a precizat Bolojan.