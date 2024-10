Luăm amendă dacă utilizăm anvelope all season?

În fiecare an, pe măsură ce sezonul rece se apropie, circulă informații pe Internet care susțin că anvelopele all season nu sunt conforme și că persoanele care le-au achiziționat riscă amenzi. Totuși, Registrul Auto Român (RAR) a clarificat din nou că denumirea comercială nu este relevantă, atâta timp cât anvelopele sunt marcate cu literele M și S, care semnifică „noroi” (mud) și „zăpadă” (snow). Aceste marcaje pot apărea sub forme precum: M+S, M.S. sau M&S.

„Registrul Auto Român respinge cu fermitate informațiile apărute în presă, în ultimele zile, care au propagat masiv ideea că posesorii de anvelope promovate comercial drept «all season» vor fi sancționați dacă folosesc acest tip de pneuri în timpul sezonului rece. Prin urmare, ne vedem nevoiți să facem următoarele precizări, pentru toți clienții noștri și pentru publicul larg: toate anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M și S (însemnând noroi și zăpadă), sub forma M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele de utilizare în condițiile specifice de iarnă prevăzute în legislația națională rutieră”, a transmis RAR.

Când sunt obligatorii anvelopele de iarnă?

Obligativitatea utilizării anvelopelor de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei a fost stabilită prin Ordonanța Guvernului nr. 5/2011, care modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în 2006.

Astfel, nu există o perioadă specifică în care vehiculele trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă, dar este necesar ca acestea să fie montate atunci când drumurile sunt acoperite cu zăpadă sau polei.

Poliția Română a informat că, prin Ordonanța Guvernului nr. 5/2011, a fost modificată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, care reglementează circulația pe drumurile publice și a fost republicată cu modificările și completările ulterioare. Această modificare a introdus obligativitatea dotării vehiculelor cu anvelope de iarnă, care sunt definite la articolul 6, punctul 6^1, ca fiind „anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992, referitoare la pneurile autovehiculelor și remorcilor acestora”.

De asemenea, a precizat sursa citată, conform Directivei menționate și a Regulamentelor nr. 30 și nr. 54 CEE-ONU, pentru ca anvelopele să fie acceptate ca anvelope de iarnă, acestea trebuie să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile M+S, M.S., MS sau M&S, nefiind incluse în această categorie anvelopele care sunt marcate doar cu „all seasons”.

„Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede, la art. 102, alin(1), pct. 28, sancționarea conducerii autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune sau fără a avea montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate, nefăcându-se referire la o anumită perioadă a anului”, a mai precizat Poliția Română.

Potrivit sursei citate, amenda pentru fapta menționată anterior se încadrează în clasa a IV-a de sancțiuni, având un interval de 9 până la 20 de puncte-amendă, ceea ce corespunde unei sume cuprinse între 1.305 și 2.900 de lei. Această sancțiune contravențională este însoțită de măsura reținerii certificatului de înmatriculare al vehiculului.