Chinezii de la Huawei au cerut săptămâna trecută o întâlnire cu autorităţile din România pe tema acuzaţiilor care i se aduc în privinţa licenţelor 5G, însă deocamdată nu au primit vreun răspuns. Radoslaw Kedzia, vicepreședintele Huawei pentru regiunea CEEN (Europa Centrală și de Est și țările nordice), spune că a transmis solicitări pentru discuţii către Guvern, Ministerul Comunicaţiilor şi ANCOM, notează HotNews.

„Nu avem nimic de ascuns și vrem să ne întâlnim cu oficialii României. Suntem o companie importantă nu doar la nivel global, ci și în România, unde peste 80% dintre angajați sunt români și contribuim cu sute de milioane de euro la buget prin taxele și impozitele plătite. Suntem de 17 ani în România, am avut un dialog bun și nu înțelegem exact cum s-a schimbat această atitudine care apare în presă.”, a declarat Radoslaw Kedzia.

El spune că Huawei este sub un tir de acuzaţii care nu sunt susţinute de dovezi: „Suntem sub presiunea media de la începutul acestui an cu acuzații privind securitatea cibernetică și este nedrept ca reputația noastră să fie afectată fără dovezi. Securitatea cibernetică este un subiect fierbinte care este politizat. Nu suntem un operator de rețea, ci furnizor de soluții de rețea și soluțiile noastre nu au pus niciodată probleme de securitate, de asta clienții noștri au încredere în noi. Situația din România a fost o surpriză pentru noi.”

Vicepreşedintele Huawei pentru regiunea CEEN mai spune că ar dori ca ţara noastră să facă public memorandumul 5G semnat între România şi Statele Unite, aşa cum a făcut Polonia, a doua ţară din lume care a semnat un astfel de memorandum cu SUA.

„Guvernul Poloniei a publicat acest Memorandum pe pagina de internet. Analizând acest document a reieșit grija Guvernului polonez pentru a asigura securitatea rețelelor. Oficialii guvernamentali, printre care ministrul digitalizării și ai autorității de reglementare din această țară, au spus că acest document nu înseamnă excluderea cuiva, ci impunerea unor standarde de securitate. Dintr-o dată auzim voci diferite aici în România și câtă vreme nu am văzut acel Memorandum am dori să ne întâlnim și să aflăm intențiile autorităților române […] Dacă Guvernul unei țări face anumite declarații împotriva noastră vrem anumite clarificări. Dar nu am văzut Memorandumul. Vrem să vedem dacă vor să excludă sau să dezavantajeze pe cineva din piața.”, a precizat Kedzia.

Întrebat ce se va întâmpla dacă Guvernul va interzice accesul Huawei la dezvoltarea reţelelor 5G din România, oficialul Huawei a spus că nu crede că se va ajunge până acolo, pentru că ar fi o încălcare a multor tratate internaţionale.

„A acţiona în justiţie Guvernul este una din opţiuni, dar nu cred că se va ajunge acolo pentru că ar fi o încălcare a multor tratate internaţionale. Am încredere că Guvernul României este responsabil și va lua decizia corectă.”, a declarat Radoslaw Kedzia.

Acesta a dat apoi detalii despre contractele 5G încheiate atât la nivel global, cât și în Europa, în ciuda restricțiilor impuse de americani: „Clienții au încredere în noi. Până acum am semnat peste 50 de contracte 5G la nivel global, 28 de contracte în Europa. După restricțiile SUA, am semnat 20 de contracte 5G pentru că soluțiile noastre sunt sigure și eficiente din punct de vedere al costurilor.”

Te-ar putea interesa și: