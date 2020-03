BERBEC În weekend evită efortul, mai ales cel fizic! Ocoleşte persoanele străine care te sufocă cu efuziunile de prietenie şi atenţie sporită dacă călătoreşti sau te deplasezi pe distanţe scurte, nu uita că este stare de asediu. Weekend-ul este o perioadă ceva mai complicată în care nativii şi frumoasele native din Berbec se întrebă „cum să fac să am o viaţă mai armonioasă?!” Duminică, e de bine! Viaţa e o permanentă înfruntare de interese, aşa incât trebuie sa dai dovada de multa inteligenta şi sa ai putin noroc in promovarea scopurilor.

TAUR Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! În weekend poţi realiza ca este important ca un număr de oameni, cei dragi în special, să gândească „de bine” despre tine. Bine faci, bine găseşti! Sâmbătă ai multe pe cap. Nu dispera, nu vei reuşi sa le faci pe toate, dar esti aproape de o soluţie pentru rezolvarea unei probleme sentimentale mai dificile. Duminică conjunctura te informează că planurile pe care le-ai făcut şi le urmăreşti de ceva timp, încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Duminică, probabil, o să te trezeşti la prânz, aşa că abia dacă ai timp să pregăteşti programul de săptămâna viitoare.

GEMENI Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, în perioada aceasta unii din jurul tău, cei mici, în special, îţi pot cere ajutorul! Ascultă-i cu atenţie şi descifrează despre ceea ce este vorba! Sâmbătă, comunicarea este punctul tău forte, dar astăzi nu trebuie sa insişti prea mult cu aceasta abilitate pentru ca să nu zăpăceşti oamenii cu dinamismul tau şi să dai naştere la confuzii. Duminică este o zi bună de relaxare sau de excursii. Duminică trebuie să faci, neapărat, ceva care îţi place mult, poate asculți un concert celebru pe net, poate o prăjitură cu cafea scumpă, sau pur şi simplu să stai în pat!

RAC Nimic nu este nou sub soare! Dacă în acest weekend ai acest gând, senzaţia de „déjà vu”, înseamnă că acumularea faptelor îşi spune cuvântul, este de bine! Adesea, experienţa bate iscusinţa! Sâmbătă nu prea ai ţinere de minte în relaţiile sentimentale. Inţelegerile trecute trebuie mereu reînoite, atat in afaceri cât şi in dragoste, altfel partenerii işi cam „uită obligaţiile”! Duminică trebuie să ai curaj. Ai noroc la dragoste si stelele te sfatuiesc sa faci tu primul pas, mai ales dacă este inceputul unei relatii. Mobilul e la îndemană. Sună, acum! Cu anturajul – discreţie şi prudenţă! Duşmanii din dragoste sunt o categorie aparte de inamici, a caror motivatie creşte proporţional cu succesele tale in amor, aşa că fii discret.

LEU În acest weekend ai un umor schimbător, iar emoţional, configuraţia astrologică arată unele porniri impulsive, din fericire repede cenzurate de raţiune. Răbdare şi tutun, dar mai puţin tutun! Sâmbătă este o zi care pare bună şi relaxantă pentru leul sentimental şi generos din tine. Iti prieste orice discutie la o cafea si faci planuri pentru viitor. Prietenii te ajuta azi făra să-i baţi la cap. Duminică este o zi plină de satisfactii pentru tine. Cei din jur recunosc ca ai dreptate si iti accepta argumentele. Experienţa şi abilităţile tale inving! Treci printr-o perioada de reevaluare a propriei condiţii, adică ţi-au crescut cheltuielile şi pretenţiile.

FECIOARĂ Vrei o oază de odihnă şi relaxare. Pentru că este stare de asediu, trebuie să obții oaza de care am vorbit, acasă. Sâmbătă ai nevoie de ajutor! Nu prea ai dormit bine şi gândurile nu îţi dau pace. Situaţia pare complicată. Nu ai linişte pentru că eşti şi în urmă cu multe treburi. Fă-ţi un plan, cere sprijin! Duminica trece repede pentru că nu se întâmplă nimic care să te intereseze foarte mult. Puţintică răbdare!

BALANŢĂ Mai totul îţi este permis, eşti într-o formă de zile mari! În weekend poţi îmbina plăcutul cu utilul dacă stai acasă și vorbești câte în lună și în stele cu familia. Sâmbătă trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele. Tenacitatea şi răbdarea aduc succes! Duminică elementele aleg! Astăzi ai toate şansele să te întelegi bine cu semnele de foc si apă, dar nu prea te poţi înţelege cu cei născuţi sub semne de pământ şi aer. Pauză! Dacă rămâi în oraş stelele spun să organizezi acasă, pe înserat, cu familia sau prietenii care nu tușesc, o cină cu cartofi prăjiţi şi bere rece.

SCORPION Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele din jur, apropiate. Veşti bune. Weekend favorabil statului acasă cu o carte sau filme pe net.

Sâmbătă trebuie să respecţi legile, scrise sau nescrise! Nu încerca să impui anturajului propriul tău sistem de referinţă, ci mai bine respecta regulile jocului ca să obţii ceea ce vrei. Duminică, nu lăsa pe mâine! Trebuie să te ocupi mai mult de anturajul apropiat, de familie, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Stai, calm şi discută cu membrii familiei, cu cei dragi. Poate în jurul mesei de prânz de duminică, reinventează acest obicei micburghez atât de eficient.

SĂGETĂTOR Foloseşte-te de intuiţie în rezolvarea problemelor urgente. În weekend eşti avantajat de stele, este stare de asediu, deci, trebăluieşti prin bucătărie! Sâmbătă trebuie să-ți faci un inventar al proviziilor pentru starea de asediu. Evită să ieși la cumpărături, stai acasă! Duminică atenţie mărită! Oarecare prudenţă nu strică astăzi.

CAPRICORN Destinul e suma deciziilor noastre, şi avem soarta corespunzatoare caracterului pe care îl avem! Gândeşte-te în perioada celor două zile de odihnă, dacă ai luat deciziile corespunzătoare! Sâmbătă trebuie să dai dovadă de discreţie. Nu te baga in chestiuni care nu te privesc, mai ales daca este viaţa intimă a unui membru al familiei, a unei persoane din anturaj. Duminica este o zi relativ favorabilă, marcată de oboseala cronică. Toată „informarea” asta politică cu coronavirusul lor cu tot, te irită cumplit şi te gândeşti că te distrage de la adevăratele tale scopuri şi idealuri.

VĂRSĂTOR Eşti căutat de prieteni! Daca eşti acasă poate fi o propunere pentru un program de weekend interesant. Sâmbătă eşti bine-dispus şi ai o mare putere de muncă, dar te apasă grijile legate de familie. Tot azi poţi primi un răspuns favorabil pentru una dintre problemele la care te gândeşti mult. Duminică poţi să stai acasă! Stelele zic să NU te deplasezi, mai ales cu un mijloc de transport rapid. Relaxează-te, distrează-te, leneveşte! Ia-ţi o zi în care să faci chiar ceea ce vrei tu!

PEŞTI În weekend nu te grăbi să schimbi ceva din rutina vieţii tale. Evenimente păguboase şi oameni mediocri te atrag în programe de distracţie fără sens şi plictisitoare. Refuză-i cu hotărâre, stai acasă! Sâmbătă se poate şi mai bine. Viaţa ta sentimentala nu este suficient de intensa pe cat ai dori. Astăzi trebuie să dai dovada de discreţie, diplomaţie şi eleganţă în relaţiile sentimentale. Duminică fă o surpriză. Fă-i soţiei, sau iubitei un cadou – un buchet de flori, sau o bijuterie mică, drăguţă, aşa, fără nici un motiv, numai ca să-i spui că este aleasa ta şi o iubeşti. Sigur şi pentru doamne este valabil!