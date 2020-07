Horoscop de weekend 11, 12 iulie! Zile de foc pentru o zodie: Ai probleme financiare şi sentimentale

BERBEC Ideile noi, chiar îndrăzneţe, sunt privite favorabil de stele. Poate fi vorba, poate, de un proiect ambiţios de weekend. Tu alegi, stelele doar arată! Domeniul sentimental este favorizat! Concentrează-te, zâmbeşte cu calm şi vezi-ţi de ale tale! Sâmbătă informaţiile contradictorii creează dileme. Configuratia astrologică iţi indică sa nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reproşurile şi discuţiile în contradictoriu. Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Sigur, dacă nu iei în consideraţie mofturile capricioase ale… unor persoane, ştii tu care! Pe total, însă, aproximativ doua zile bune.

TAUR Primeşti nişte veşti contradictorii, mai aşteaptă până se limpezesc apele. Da, dar astăzi poţi să ai şi o veste bună pe care o aşteptai şi o seară relaxantă şi plăcută, poate la un spectacol. Weekendul te ajută să te înţelegi mai bine cu cei apropiaţi. Cu rudele, de exemplu. O veste te influenţează mult. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, Taurii ascultă pe primul venit fără să mai verifice.

GEMENI Astăzi trebuie să fii punctual şi politicos, se pare că faci sau primeşti vizite. Un weekend pe fugă, cu gândul aiurea și gânduri de genul ”de ce mi se întâmplă numai mie”. Este, de asemenea, o perioadă favorabilă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Singurul aspect negativ se referă la risc – atenţie la incidente, poate chiar accidente. Duminică, din nou ai de ales între mai multe posibilităţi și ca intotdeauna te pierzi in amănunte, în analize şi reacţionezi superficial.

RAC Din nou, probleme sentimentale? Cine nu are! Stelele spun în acest weekend că este bine să asculţi sfatul unei persoane cu experienţă. Chiar dacă nu eşti foarte încântat, măcar ascultă! Unele persoane au probleme cu discernământul! O veste bună urmată de o pierdere, sau mai curând rătăceşti un lucru, sau ai impresia că ai uitat ceva. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Duminică poate la un film nou, pe Netflix – nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi colegi.

LEU În acest weekend e momentul să iei atitudine, să-ţi aperi interesele şi ideile. Să-ţi delimitezi teritoriul, să prevalezi, după obiceiul puternicelor feline. Haide, haide, eşti Leu, nu RON! Sâmbătă poti finalizeza în condiţii bune promisiunile care ţi-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus din Gemeni indică prieteni noi şi petreceri reuşite. In acest weekend probabil că trebuie să faci ceva cumpărături. Veşti de departe, vezi de e-mail-ul, reţeaua de socializare sau mai prozaica cutie de scrisori. Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă, dar păzeşte-ţi teritoriul!

FECIOARĂ Fie că eşti pe drum de weekend, fie acasă, astăzi dai prea multă atenţie amănuntelor, detaliilor, după năravul zodiei. Trebuie să te concentrezi mai mult pe esenţial, nu-ţi mai face griji! Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate. Duminică vorbești pe net cu cineva, aproape din întâmplare, o nouă relaţie de dragoste, sau reprinderea unei legături mai vechi.

BALANŢĂ Relaxare! La cumpărături, sau la film, acasă, pe net! Sunt doua locuri unde prin definiţie poţi să te simţi bine şi să-ţi reîncarci bateriile cam uzate. Weekendul acesta este un prilej de recuperare. Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă, sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte, sau relaţii noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, peştera, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti. Puţină curăţenie şi puţină ordine… atât, restul, odihnă şi relaxare!

SCORPION Ai multă energie astăzi şi în tot weekendul, de fapt. Vremea caldă te invită la drum şi la distracţie. Poate faci şi nişte cumpărături de aprovizionare, fructe, legume şi aşa uneşti plăcutul cu utilul! Sâmbătă, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită. Ei, în general eşti zgârcit şi zgârie-brânză aşa că nu te sfătuiesc eu ce să faci! Duminică, norocul iti este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole si dificultaţi fara sa faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ti doreşti!

SĂGETĂTOR Conjunctură favorabilă în domeniul sentimental. O zi liniştită, poate întreg weekendul, pentru majoritatea nativilor. Poţi ameliora confortul vieţii zilnice, fără să renunţi la odihnă! Sâmbătă, armonia si echilibrul Cosmosului te ajuta sa-ti intelegi mai exact propria personalitate, limitele, calitaţile şi drumul pe care sa-l urmezi. Duminică – lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul astăzi degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci! Distrează-te sau odihneşte-te, nu te mai tortura cu gânduri fixe şi păguboase.

CAPRICORN Astăzi eşti prea expansiv, prea vorbăreţ, contrar obiceiului. Nu mai bate pe toată lumea la cap, nu o să obţii nimic în acest weekend. Concentrează-te şi vorbeşte mai puţin, fii mai precis! Sâmbătă nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o! Duminică, ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. Nu pleca urechea la scenariile catastrofice şi la pesimiştii de serviciu!

VĂRSĂTOR În acest weekend ai probleme financiare şi sentimentale. Ia-le pe rând! Sâmbătă termină ce ai început şi ia în serios sfaturile familiei, prietenilor. Se pare că îţi vor doar binele! Proiectele începute în această perioadă pot aduce rezultate excelente. Sâmbătă îţi stăpâneşti bine pornirile şi emoţiile. O veste sau o întâlnire îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează. Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine.

PEŞTI Cu toate că sâmbătă pari absent şi îngrijorat, nu trebuie să-ţi fie frică, păstrează speranţa şi porţile evenimentelor bune sunt larg deschise pentru tine. Nimic foarte rău în acest weekend! În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales, în ceea ce faci. Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru ca iţi stau bine. Neapărat să fie din in sau bumbac, am spus-o de mii de ori, evită porcăriile din plastic!

