BERBEC Eşti încurajat de familie, prieteni, colegi de serviciu, chiar de şeful tău, să continui cu ideea ta. Poate fi ceva interesant, poate o sursă de venituri alternativă. Sau, de un talent al tău! Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua de astăzi este un bun prilej să recapeţi iniţiativa, mai ales în familie, dar şi la serviciu, sau în afaceri. Este, de asemenea o perioadă propice pentru relansarea unor proiecte mai vechi, care pot lua o variantă nouă. Călătoriile şi drumurile rămân în continuare favorabile prin aspectele benefice ale lui Mercur.

TAUR Mici necazuri, adică dezamăgiri, cauzate de persoane în care ţi-ai investit încrederea şi speranţele. Impresia de greutate pe care o ai poate trece prin mişcare şi eliminarea toxinelor. Configuraţia astrologică arată că o comunicare precisă a sentimentelor tale în perioada menţionată este foarte benefică şi cu efect pe termen lung. De asemenea, în afaceri şi politică nu lăsa nicio neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie. Fă-ţi stereotipuri de exprimare!

GEMENIAstăzi poţi să aduci la bilanţul sentimental mulţumirea de a fi făcut ceva în interesul familiei tale! Realizezi că toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice şi malefice se succed rapid, în funcţie de trecerea timpului. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”. Sunt şi unele probleme in familie – dar o atitudine ferma dar şi uşor comica rezolva situatia.

RAC Eşti într-o dispoziţie negustorească. Te-ai târgui şi cu… bancomatul! Mici ambiţii secrete, nişte cumpărături, dar care nu-ţi dădeau pace, pot fi satisfacute astăzi, spre mulţumirea ta. Fii selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cum am mai spus, lucrurile pot să fie mai simple.Trebuie să recuperezi timpul pierdut; de asemenea este bine să reconfirmi înţelegerile şi promisiunile făcute, cele care îţi convin, binânţeles, – în sensul verificării dacă partenerii de sau din familie sau de afaceri sunt capabili să se ţină de cuvânt, iar pe de altă parte poţi adăuga nuanţe favorabile ţie.

LEUNu te lua după zvonuri, verifică şi controlează. Forţa morală şi curajul care te caracterizează suplinesc astăzi lipsa de energie provocată de oboseala cronică. Dar, odihneşte-te mai mult! Poziţia reciprocă a lui Jupiter şi Mercur poate fi interpretată, pentru perioada imediat următoare, ce depaşeşte ziua în cauză, ca un posibil chilipir. Adică poți profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau poți culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Fără nicio supărare, fără nici un reproş – fiecare pare că joacă pentru el, fără să-i pese de ceilalți!

FECIOARĂ Vorbele tale au în acestă vineri un tăiş foarte ascuţit. Fii atent să nu ofensezi pe cine nu trebuie, pe cine ţine la tine! Lasă adevărurile şi criticile şi pregăteşte-te pentru weekend! Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mici. Aspectele negative sunt punctuale, interesând câteva dintre domeniile vieţii. Un posibil incident domestic in familie. Cu atenţie şi diplomaţie, ba mai mult, folosind aurita cale de mijloc, fără să schimbi nimic din obiceiurile tale, sau să reaşezi dramatic relaţii şi legături, dar fiind în permanenţă atent – totul poate fi astăzi în echilibru şi în avantajul tău.

BALANŢĂ Domeniul sentimental este avantajat. Configuraţia stelelor arată o zi bună, mai ales în ceea ce priveşte sănătatea şi amorul. Nu exagera cu bătutul la cap inutil, anturajul este binevoitor! O veste îţi poate face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit perioada asta şi ce datorii ai de achitat. Bate un vant de libertate, mai ales prin buzunare si prin portofel, asa ca pune-ţi capul la contribuţie cum să faci rost de bani! Stelele îţi sunt favorabile, aşa că o să te descurci şi de data asta. Ca un acrobat fără plasă!

SCORPION Situaţia la serviciu, sau acasă, pare tensionată dar o poţi dezamorsa prin calm şi cooperare. Evită polemicile şi ca rezultat activitatea ta poate fi fructuoasă şi aducătoare de mulţumire. Ritmul tău de viaţă este foarte rapid, cel puţin astăzi, în acest gotic muson de vară. Puţini ţin pasul cu tine. Eşti ca o văpaie, ca un aruncător de flăcări, iar natura ta neastâmpărată suportă bine vremea ciudată şi acceleraţia propriului ritm. Sigur, pe termen scurt. După aproape… câteva ore de viaţă trepidantă bateriile tale se consumă, ca în desenele animate. Aşa că din cascadă te transformi în… baltă, doar eşti semn de apă, tăbărând la propriu şi la figurat pe capul celor care mai au energie.

SĂGETĂTOR Zi benefică semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii intelegerilor legale, orice este legat de jurisprudenţă. Trebuie sa sprijini pe cineva din anturaj care are mare nevoie de ajutor! Un procent dintre nativii din zodia Săgetătorului, astăzi, nu se bucură foarte mult. Recunosc, are motive. Şi tu ai motivele tale. Dar numai tu eşti de vina, pentru că nu ai puterea sa-ţi cauţi calea şi să rezişti influenţelor. Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară in gind pana la zece si zambeşte din nou! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei.

CAPRICORN Te bazezi mult pe legăturile de familie, pe clanul tău de prieteni şi astăzi constaţi că nu te-ai înşelat. Primeşti ajutor şi sprijin şi lucrurile par că merg din ce în ce mai bine! Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Soarele este convenţional în Rac şi acest lucru se poate ilustra astăzi printr-o creştere a energiei, a capacităţii de activitate, dar şi printr-o nelinişte şi foială permanentă. Parcă, astăzi, mai ales pe seară nu-ţi găseşti locul. Zâmbeşte şi o să fie bine!

VĂRSĂTOR Astăzi ai o idee fixă: să transformi, să schimbi, să restructurezi, să reorganizezi… ideile tale, concepţiile! Îndrăzneaţă iniţiativă dar caracteristică şi chiar necesară unui semn de aer! Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcări” – păstrează zâmbetul pe buze, steaua ta protectoare, Altair cel puternic, te va proteja in continuare! Ai incredere! Nu deschide nicio direcţie, nici un proiect ziua asta, chair dacă se zice ca lucrurile trebuiesc pornite acum, lasă ca lucrurile să se aranjeze de la sine. Ocoleşte orice discuţie cu anturajul apropiat despre posesiuni comune.

PEŞTI Trebuie să faci faţă unor decizii rapide. Nu îţi place tensiunea şi presiunea psihică, dar este în interesul tău! Este vorba de un examen, un prag, un obstacol pe care poţi să-l treci! Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre Venus şi alte planete arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru relaţii romantice. In prima parte a zilei, dimineaţa, ai o mică complicaţie de ordin financiar: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ. Perioada este favorabilă călătoriilor, mai depărtate sau apropiate – asta dacă trebuie să pleci, după program, în weekend!

Te-ar putea interesa și: