BERBEC

O zi obositoare şi aglomerată. Nu te grăbi, nu te forţa să faci lucrurile repede, luând unele riscuri. Evită deciziile importante. Relaxeză-te seara, poate la un film nou, poate muzică bună! Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Eşti inspirat în domeniul sentimental. Fă un tur virtual pe la „activele” tale. Astăzi coopereaza, dar atenţie la confesiuni. Nu te lega la cap daca nu te doare capul – capul fiind guvernat în mod tradiţional de zodia Berbecului. Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi cadouri. Ceea ce cumperi astăzi va face mare placere celei (celui) drag(i).

TAUR

Disensiunile cu asociaţii de afaceri, sau, cu partenerii de viaţă le poţi transforma în alianțe pentru scopuri comune. Pe seară, o surpriză plăcută, poate prima dintr-o serie întreagă! Dimineaţa, o vorbă, un telefon sau o informaţie iţi aduce o veste buna, dar de care erai ca si sigur. Increderea eterna în familie se numeste loialitate. Astăzi verifici această vorbă veche din Orient. Din nou niste veşti aşa-şi-aşa. Odihneste-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Concentreaza-te, lasă confuzia pe alta dată. Confuzie care iţi stă bine uneori. Astăzi, nu!

GEMENI

Evită activităţile care nu sunt absolut necesare. Puţină pauză nu strică, pentru ca relaxarea are şi ea virtuţile ei. Cumpărături săptămânale on line după consumul de Sf. Paști şi o seară plăcută! Poate fi chiar o perioadă monotonă ca vremea de afară, vreme de croşetat pulovere sau de făcut dragoste, că bani nu ai cu siguranţă de numărat! Condiţia este să amâni tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu, după carantină, sau începând cu 27 aprilie. Toată perioada zilei de astăzi, dar mai ales dimineaţa este sub semnul lui Saturn, care întârzie lucrurile, dar le face mai consistente, importante şi rezistente. Nu pierde oportunitățile pe care le întâlnești.

RAC

Domeniul sentimental este favorizat, aşa că nu mai ezita! Sănătatea este bună, dar trebuie să eviţi schimbările bruşte de temperatură şi supraveghează regimul alimentar. O veste bună. Nu lua şi nu da bani cu împrumut, nu intra pe credit. Nu uita de promisiunile facute. Astazi trebuie sa stai linistit și să aștepţi ca ziua să treacă. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o mica decepţie sentimentală. Rezervă ziua numai activităţilor de rutină. Astăzi nu este indicat să începi noi afaceri, sau noi relaţii.

LEU

Astăzi fereşte-te să iei decizii bazându-te pe informaţiile aduse de cei care poartă vorbele, dar nu ştiu pe ce lume sunt. Poate, o veste despre nişte bani. Sau măcar o informaţie onorabilă! Promovează propriile interese, bazându-te pe prietenii vechi. Pe de altă parte este bine să foloseşti cât mai multe ocazii să te relaxezi. Întârzierile şi amânările te enervează teribil dar totuşi, nu lua nici o decizie importantă, amână până vei avea mai multe informaţii – cel puţin până mâine. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le fie în afaceri, fie în dragoste. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul.

FECIOARĂ

Evită deciziile care duc la schimbări majore. Nu judeca cu asprime colegii, sau prietenii. Unele lucruri sau persoane pot fi neperformante din cauze obiective, aşa este destinul lor! Nu te implica in conflicte sentimentale – astăzi nu eşti un bun mediator. Mai bune rezultate, ceva mai bune, în domeniul tău de activitate. Lasă totul după ora prânzului. În schimb tot ceea ce ţine de familie, dragoste şi anturajul apropiat sunt foarte bine aspectate, toată ziua. La fel de bine aspectate sunt achiziţiile de obiecte de folosinţă îndelungată – dacă vrei să schimbi maşina, aspiratorul sau… culcușul pisicuței, acum este momentul, comandă online!

BALANŢĂ

Dimineaţa, o veste folositoare. Una din zilele favorabile pregătirii unor proiecte. Poziţia lui Venus, protectoarea zodiei, a lui Marte şi a Lunii indică succes şi o atmosferă plăcută. Astăzi, dacă vrei neapărat un conflict, îl poţi avea, dar cu ceva diplomaţie şi tact poţi obţine mai multe. Nu rata ocaziile din cauza comodităţii sau a prudenţei şi comodităţii caracteristice zodiei. Trebuie să ai încredere în promisiuni, dar să nu te implici total. Astăzi poţi profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau vei culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Fără nici o supărare, fără nici un reproş – fiecare pare că joacă pe „tabla” lui proprie fără să-i pese de ceilalţi, pentru că egoismul conduce jocul!

SCORPION

Sunt favorizate activităţile de rutină, evită orice schimbare de program sau de tabiet. Cumpărături săptămânale, de completare, poate un film şi neapărat sună pe cei dragi plecaţi de acasă. Păstrează-ţi serenitatea şi buna dispoziţie. Câştiguri modeste dar sigure. Sănătatea nu-ţi este afectată, dar întotdeauna este bine să nu exagerezi. În nimic. Astăzi rupe orice discutie care poate degenera in scandal cu anturajul, cunoscuti sau necunoscuti chiar, pe net, pe FB în special. Asta nu inseamna sa fii defetist, ci din contra, sa dai dovada de o mare putere si chiar de tupeu. Nu vrei să te cerţi pentru ca eşti superior, aşa că nu vrei să te cobori la certuri inutile din care numai ceilalţi vor avea de suferit!

SĂGETĂTOR

Eşti inspirat ca să găseşti motivaţii, suport modului tău de viaţă. Lasă lucrurile să se petreacă natural. Astăzi e una dintre zilele acelea când intervenţia ta strică, mai mult decât ajută. Îţi faci planuri peste planuri dar pâna la urma viaţa, destinul, soarta pare ca hotarăşte. Sau, mai curând, sunt hotărârile, Liberul Arbitru ale celor de care depind “soarta” noastră. După o dimineaţă plină este bine să eviţi izbucnirile emoţionale şi să te relaxezi. Nu este indicată schimbarea la care te gândeşti. Nimic nu mai este cum a fost la început pentru că nimeni nu-şi mai aminteşte. Până la urmă piere şi amintirea numelor, iar fără nume se pierde stăpânirea asupra lucrurilor…

CAPRICORN

Astăzi eşti pe cursul principal al vieţii tale sociale, eşti popular şi prietenii te apreciază. Eşti într-o formă bună, chiar dacă emotivitatea şi timiditatea te mai trădeză uneori. Evită să te implici în proiecte pe termen lung sau în numele altcuiva. Discuţiile şi izbucnirile emoţionale din cursul dimineţii pot fi evitate prin amânarea întâlnirilor programate. Ceva minor poate încurca o mulţime de lume – buturuga mică… Fă-ţi socotelile, bilanţuri şi alte delicatese care îţi arată coordonatele prezentului. Plictisitoare şi cenuşii pot fi unele zile, dacă nu sunt condimentate de intervenţiile familiei! Stai acasă. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, decât ca să zăpăceşti anturajul. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem…

VĂRSĂTOR

Eşti într-o uşoara pierdere de energie. Supraveghează-ţi sănătatea şi mai ales nu te enerva, nu te înfuria! Mâncarea naturală, fructele, mierea şi ceaiurile din plante te pot ajuta mult! Emoţiile tale sunt la „vreme frumoasă”, chiar dacă vremea este mohorâtă și îți plouă în gânduri, carantina te enervează, dar ai vrea ca lucrurile să iasă mult mai uşor. Pe de altă parte simţi nevoia unui pas înapoi, a unei perspective obiective a situaţiei, concomitent cu nişte adăugiri în gama luxului, dar pertinente, în economia căminului tău. Trebuie să eviţi nerăbdarea şi graba, care mai ales astăzi, pot să-ţi facă neplăceri. Intuiţia nu este grozavă în perioada în discuţie, aşa că este bine să nu rişti şi să te limitezi la activităţile obişnuite şi la oamenii pe care îi cunoşti bine.

PEŞTI

Astăzi nu te lăsa invadat de problemele altora, mai ales acasă, în familie. Frate-frate, dar brânza e pe bani! Eşti mai serios ca de obicei şi ai vrea să fii lăsat în pace, să-ţi vezi de ale tale! Dar în perioada în chestiune, astăzi, adică, nu fă plăţi, mai ales nu da avansuri – nu pune mâna pe cash, pe carnetul de cecuri sau pe cartea de credit, mai ales pentru sume importante – că este pagubă curată! Sunt mai multe aspecte disarmonice, cuadraturi, care fac perioada nefavorabilă. Nu te apuca de lucruri noi, mai ales din afara sferei tale, cel puţin în această perioadă. Sunt avantajate, însă, întâlnirile de afaceri, sau sociale, discuţiile, negocierile, vizitele pe eveniment – tot ceea ce ţine de comunicare în social-politic.