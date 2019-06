BERBEC Astrele indică aspecte negative. Încerci să ajuţi pe cineva apropiat. Persoana în cauză nu te respectă şi trebuie să o laşi să meargă pe drumul ei. Dar, zi bună pentru planuri pentru vacanța de vară! Pe de altă parte carisma ta este în creştere şi poţi avea o serie de succese sociale. Dragostea este bine aspectată, interesul tău pentru acest domeniu are o dinamică pozitivă. Proiectele începute mai ales dimineaţa, dar şi după ora amiezii, au toate şansele să fie benefice. Puterea verii îţi aduce noroc în afaceri şi în dragoste.

TAUR Concentrează-te pe controlul nervilor tăi, încordarea nu este benefică. Atenţie, dacă ţii să le arăţi tuturor că tu ai dreptate, s-ar putea să rămâi singur – şi în familie şi fără prieteni! Ai chef de discuţii. Ba mai mult, vrei să spui ceea ce ştii celor dragi. Dar nu-i bate prea tare la cap! Vrei să te faci util şi să fii de ajutor, deci nu exagera, fii înţelept, nu cicălitor! Sa nu fii foarte contrariat cind analiza ta obiectiva si meseriaşă făcută in cercul tau de prieteni va stârni proteste şi remarci de genul „am mai auzit asta”! Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte!

GEMENI Gândurile care te obsedează nu au temei, poate surveni oricând o rezolvare neaşteptată. Nu reuşeşti să risipeşti toate îndoielile, dar măcar destinzi atmosferă cu o glumă bine plasată! Limitează-te la activitatea contidiană. Nu trebuie să întreprinzi nimic important financiar. Investiţiile şi achiziţiile constituie nişte nebunii riscante în această zi călduroasă. Un eveniment sau un spectacol, poate, mai pe seară. Îţi place din nou să monopolizezi atenţia anturajului şi să intri într-un caleidoscop de trăiri, sentimente şi aventuri din cele mai interesante.

RAC Crezi că o mare povară ţi s-a luat de pe inimă! Te-ai obişnuit, de fapt, cu o situaţie discutabilă… Obişnuinţa este o a doua natură, aşa se spune, dar vezi care este exact interesul tău! Cheltuieşti prea mult şi până la urmă pe mici lucruri inutile. Spre seară, o veste bună, de departe. Probabil un raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale. Şi o întâlnire drăguţă! O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei.

LEU Nu-i aşa că ţi-e dor de o aventură, de o iubire de vară? Ei bine, aşa va fi, splendoare în iarbă şi prilej de adăugat panglicuţe colorate la chitară. Doar să nu faci pe nimeni să sufere… Astăzi evită şefii, directorii, patronii, ofiţerii etc – cei, ierarhic, mai mari şi mai tari ca tine. Treci printr-un moment de sinceritate acută şi s-ar putea să le spui ce gândeşti… Ar fi o mare greşeală! Evită deciziile care duc la schimbări majore şi mai ales nu te repezi sa tragi concluzii. Unele lucruri sau persoane pot întârzia din cauze obiective.

FECIOARĂ Dacă ai aspiraţii de creator, doreşti o situaţie nouă, inedită, poţi să te bucuri – astăzi este ziua ta norocoasă! Lucrurile şi evenimentele încep să se înşire cuminţi, cu docilitate! O zi de miercuri, ziua lui Mercur obositoare, dar până la urmă plăcută. Seară deosebită. Dacă ai început concediul, un plus de distracţie. În general, lucrurile devin mai dinamice, evenimentele mai dese. Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si indraznete, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de sănătate şi copii.

BALANŢA Viaţa afectivă îţi produce azi mai multe prilejuri de mulţumire. Meriţi acest lucru, dar continuă să faci eforturi pentru păstrarea echilibrului în familie, în duo. Solo, comunică mai mult! Realizezi că ţi se recunoaşte adevărata ta valoare şi eşti apreciat. E un motiv în plus să te echilibrezi, să-ţi recapeţi încrederea în forţele tale şi să fii gata de performanţe deosebite! Nu te grăbi nejustificat, nu este genul tău şi nici nu dai rezultate mai bune procedând astfel. Până la urmă iei o hotărâre, dar vei constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că mai ai timp, că ar fi bine să amâni…

SCORPION Astăzi îţi aduci aminte că eşti făcut din carne şi oase. Unele dureri, oboseala cronică, plictiseala existenţială! Odihneşte-te, neapărat! Ia şi o carte bună în şezlong. Bine… şi smartul! Ai impresia ca rezultatul nu merită efortul. Aşa că stai liniştit, ai o zi senină şi frumoasă, cum nu ai mai avut de mult timp. Dacă nu te doare nimic… Dar, astăzi, este momentul unui mic bilanţ personal! Armonia trebuie să facă parte din viaţa ta, aşa au hotarât stelele pentru tine!

SĂGETĂTOR Este necesar să echilibrezi timpul acordat muncii, activităţii şi vieţii de familie, de cuplu. Chiar dacă lucrezi la o “firmă-internat” poţi compensa timpul prin intensitatea afectivă! Nu este uşor să faci alegeri, să iei decizii care să fie şi înţelepte şi profitabile şi să nu supere pe nimeni! Stabileşte priorităţile! Îi răsfeţi pe cei dragi, care abia aşteaptă asta! Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri puternice, stelele par că iţi surâd din nou. Astăzi ai relativ noroc şi în dragoste şi în afaceri, dar afaceri care privesc comunicarea, in general!

CAPRICORN Îţi place să nu te afişezi, să „joci din spatele scenei”. Este prudenţa şi discreţia zodiacală, dar aplauzele şi banii le iau alţii pentru munca ta! Încearcă să pui, cu eleganţă, lucrurile la punct! Ceea ce pare a te preocupa astăzi în cel mai înalt grad este părărea celor din jur despre tine, în special a partenerului(ei) şi a familiei. Imaginea ta este cum trebuie, nu-ţi face griji! Poziţiile planetelor şi a conjuncturii, în general, iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei.

VĂRSĂTOR Faci planuri, îţi vin idei, te decizi să iei iarăşi iniţiative riscante. Te simţi inspirat! Dar, atenţie, nu repeta greşelile din trecut, oamenii sunt aceiaşi, ai nevoie de o noua abordare. Conjunctura e bună. Mai ales în relaţiile profesionale, de afaceri, de serviciu. Dacă eşti în vacanţă pierzi ocazia să faci câţiva arginţi în plus. Dar, poţi obţine ceva mai valoros! Totuşi, ziua pare delicată. Adică, pe muche de cuţit. Se pot întâmpla, statistic vorbind, evenimente neprevăzute. Nu da curs propunerilor extravagante, nu exagera, odihneşte-te şi relaxează-te. Mâine este o altă zi… încearcă atunci!

PEŞTI Ocolind adevărul, îţi îndepărtezi prietenii. Dacă eşti şef, astăzi nu ezita să-ţi asumi răspunderea, dar nu să plăteşti tu pentru alţii. Generozitatea ai risipit-o deja pe cine nu merita! Răbdarea ta s-a evaporat, probabil din cauza nesimţirii partenerului, dacă vrei un scandal, e foarte uşor! Dar mai bine gândeşte-te la ceva elaborat, „plăţile” de genul ăsta se fac la rece! Configuraţia astrologică arată că ai toate şansele de reuşită, să prevalezi, cu, sau fără scandal, dar nu trebuie să întreci măsura, folosindu-te de influenţele favorabile.

