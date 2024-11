Hidroelectrica, acord de parteneriat cu SINTEF

Compania de stat Hidroelectrica a semnat un acord de parteneriat cu compania norvegiană SINTEF, un lider mondial în soluții de optimizare a programării funcționării centralelor hidroelectrice. Acest parteneriat vizează proiectul intitulat „Networking, schimb, partajare și transfer de cunoștințe, tehnologie, experiență și practici în domeniul producerii de energie electrică în hidrocentrale”. Proiectul este finanțat prin granturile oferite de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, în cadrul mecanismului financiar disponibil pentru perioada 2014-2021.

În luna martie au fost publicate primele detalii referitoare la deschiderea apelului “Open Call for Bilateral Cooperation in the Green Transition”. Workshop-ul de prezentare a avut loc pe 23 aprilie 2024, iar acest instrument dispune de un buget de 1,25 milioane euro, în cadrul programului de finanțare EEA & Norway Grants 2014 – 2021.

Granturile SEE și Norvegiene sunt susținute financiar de Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Aceste granturi urmăresc două obiective principale: contribuția la crearea unei Europe echitabile din punct de vedere social și economic, precum și întărirea relațiilor dintre Islanda, Liechtenstein și Norvegia și cele 15 state beneficiare din Europa. Scopul acestor granturi este de a reduce disparitățile sociale și economice și de a întări relațiile bilaterale, ceea ce, la rândul său, va consolida piața internă și va conduce la o Europă mai prosperă.

”Considerând că aplicarea la acest apel este o oportunitate de a contribui mai bine la tranziţia energetică în Europa prin consolidarea colaborării cu unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai sectorului hidroenergetic norvegian şi la nivel global, prin desfăşurarea de activităţi bine definite legate de nevoile noastre comune de îmbunătăţire şi dezvoltare, beneficiind de finanţare în cadrul Programului de Granturi SEE & Norvegia, echipa de specialişti în accesarea de finanţări Hidroelectrica a elaborat şi depus cererea de finanţare în termenul solicitat, în data de 31.05.2024. Conform condiţiilor menţionate în documentele apelului, Hidroelectrica şi SINTEF au fost considerate eligibile să acceseze acest instrument de finanţare, care reprezentă o oportunitate pentru Hidroelectrica de a obţine suport de specialitate din partea unei companii cu experienţă la nivel european, pentru dezvoltarea cunoştintelor şi abilităţilor specialiştilor proprii în implementarea la nivelul companiei a soluţiilor moderne de optimizarea a programării funcţionării centralelor hidroelectrice care vor conduce la eficientizarea producţiei şi ulterior a comercializării energiei electrice produse din surse regenerabile în capacităţile aflate în portofoliu”, a transmis compania.

În urma semnării Acordului de Parteneriat între Hidroelectrica și SINTEF pe 21 octombrie 2024 și a aprobării acestuia de către Operatorul de Fond Innovation Norway, evaluarea realizată de EEA & Norway Grants pe 23 octombrie 2024 a dus la încheierea Contractului de Proiect (Grant Offer Letter) nr. 2024/392262.

Finanțare nerambursabilă în valoare de 214.459 euro

Acest contract a validat accesarea unei finanțări nerambursabile în valoare de 214.459 Euro în cadrul Mecanismului Financiar 2014-2021, destinat apelului „Open Call for Bilateral Cooperation in the Green Transition”. Ca urmare, cele două companii partenere, Hidroelectrica și SINTEF, au început implementarea Proiectului intitulat „Networking, schimb, partajare și transfer de cunoștințe, tehnologie, experiență și practici în domeniul producerii de energie electrică în hidrocentrale”.

Hidroelectrica va colabora cu compania norvegiană SINTEF, care este recunoscută ca lider mondial în soluții de optimizare a programării funcționării centralelor hidroelectrice.