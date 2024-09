Hidrocentrala Pașcani aproape de finalizare

La propunerea Ministerului Energiei, condus de Sebastian Burduja, Guvernul a adoptat o hotărâre pentru continuarea lucrărilor necesare finalizării amenajării pentru Hidrocentrala Pașcani.

Proiectul de la Pașcani, început în 1985 și blocat de mai multe ori în decursul anilor, are o dublă funcționalitate, vizând atât producerea de energie electrică, cât și reducerea riscului de inundații în regiunea Pașcani-Târgu Frumos. Hidrocentrala va juca un rol cheie în securitatea alimentării cu apă a zonei și în prevenirea inundațiilor, care au cauzat în trecut pagube de sute de milioane de lei.

„Hidrocentrala Pașcani este aproape de finalizare!”, a declarat PNL într-o postare oficială, subliniind că lucrările sunt realizate în proporție de peste 80%, iar statul a investit deja sume semnificative.

Mai mult, proiectul nu vizează doar producția de energie electrică, ci și asigurarea unei surse constante de apă pentru regiune.

Investiție de peste 400 de milioane de lei și continuarea lucrărilor

Guvernul a adoptat, în ședința de miercuri, un proiect de Hotărâre pentru finalizarea amenajării hidroenergetice Pașcani pe râul Siret. În cadrul acestui proiect, s-a stabilit coridorul de expropriere și s-a alocat suma de peste 29 de milioane de lei pentru exproprierea celor peste 2.300 de hectare necesare pentru continuarea lucrărilor.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a subliniat că finalizarea acestui proiect este o prioritate.

„Am spus că vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a finaliza hidrocentralele începute înainte de 1989 și lăsate de izbeliște. Și asta facem, chiar dacă deranjăm interese și stricăm jocurile celor care nu vor binele României”, a declarat Burduja.

Un proiect simbolic cu impact asupra securității resurselor de apă

Hidrocentrala Pașcani are o putere instalată de sub 10 MW și o producție medie anuală de 25,3 GWh. Lacul de acumulare aferent hidrocentralei va avea o capacitate de peste 68 de milioane de metri cubi de apă, fiind esențial pentru securitatea resurselor de apă din regiune și pentru prevenirea riscurilor de inundații. Proiectul, aflat deja în grafic pentru finalizare, are termen de finalizare stabilit pentru trimestrul al doilea din 2026.

Sebastian Burduja a vizitat șantierul în decembrie anul trecut, împreună cu deputatul Alexandru Muraru, și a stabilit un grafic accelerat pentru finalizarea lucrărilor.

„Acesta este un proiect simbolic, care demonstrează că statul român poate finaliza obiective de investiții începute înainte de 1989″, a adăugat ministrul.

Investiția nu contribuie doar la producția de energie, ci și la dezvoltarea infrastructurii energetice și de apă la nivel regional, având un impact pozitiv major asupra economiei locale.

Ministrul Energiei a subliniat că astfel de proiecte au un efect multiplicator, fiecare euro investit în infrastructură având un efect benefic de opt ori mai mare asupra economiei.