Continuă scandalul în Serbia, potrivit Balkan Insight, mii de protestatari din Belgrad au rupt gardul din fața clădirii Parlamentului sârbesc și au urcat scările acestuia pentru a aprinde torțe.

Protestele sârbilor au ca motivul declanșator, modul în care guvernul a gestionat perioada de relaxare, ca urmare a pandemiei de COVID-19. Aceasta este a patra seară de proteste în Belgrad.

Totuși, protestatarii nu au intrat în Parlament iar poliția a format un cordon pentru a proteja clădirea Legislativului din Serbia, în vreme ce tensiunile continuă să crească semnificativ.

A number of protesters in Belgrade have broken through the fence in front of the Serbian parliament and have rushed up the stairs, lighting flares.

They, however, have not entered the building. pic.twitter.com/nQqq1x04j7

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 10, 2020