Premierul desemnat Florin Cîțu pare să manifeste simptome de amețeală și gândire haotică, cel puțin așa reiese din declarațiile sale publice legate de economia românească și situația fiscal – bugetară, acuză analistul financiar Radu Soviani, care se întreabă retoric dacă nu cumva ministrul interimar de Finanțe nu este cumva suspect de coronavirus.

Aprecierile extrem de critice ale lui Radu Soviani vin în urma declarațiilor făcute vineri și luni de Florin Cîțu cu privire la posibilele măsuri pe care le-ar adopta, pentru a proteja economia de un potențial șoc indus de criza coronavirusului.

”Declarații ciudate”

”Băi frate! Mă întreb foarte serios dacă nu cumva Florin (Cîțu – n.r.), premier desemnat și ministru de finanțe interimar, a luat masa vineri la bufetul guvernului (unde una dintre angajate este sub ancheta epidemiologică după ce fiul ei a intrat în contact cu al 2-lea caz de coronavirus din București)”, a scris Radu Soviani luni pe Facebook.

”Așa cum vă spuneam încă de sâmbătă, declarațiile lui Florin sunt foarte ciudate. Eu vă spuneam pe blog sâmbătă că Florin pare să manifeste simptome de amețeală, gândire haotică și hiperstezie.

În urma cu puține minute tocmai a încurcat politica monetară cu politica fiscală (în Parlament), e debusolat față de pozițiile sale publice de sâmbătă și duminică, ba mai mult, pare să arate că nu are noțiuni MINIME de politică bugetară”, a completat analistul financiar.

”Îi roagă pe deputați să nu respingă OUG 1/20, pentru că dacă ar respinge-o ar fi un ”șoc pentru buget”. Băi Florine! Este exact pe dos! OUG 1/20, dacă va fi respinsă, îți anulează ție eliminarea taxei pe active bancare ȘI ELIMINĂ șocul pe buget pe care l-ai creat tu, favorizând băncile comerciale, despre care nu-i așa, nu ai tresărit vreun pic atunci când Cinteză de la BNR a ieșit de 6 să avertizeze cele 17-18 bănci implicate în operațiuni de spălare de bani, că au fost depistate (și nu de către BNR, care a stat de șase).

Este incredibil! Incredibil! Nu există minime noțiuni de politică bugetară și monetară la nivelul ministrului de finanțe/premier propus!”, a protestat Radu Soviani pe internet.

”Aduceți izoleta!”, a mai scris Soviani, cu privire la declarațiile lui Florin Cîțu.

”România poate face față”

”Am spus-o și o repet. România are și resursele și instrumentele fiscale pentru a face fața fară nicio problema acestui șoc (al coronavirusului – n.r.). Am fost precauți, am luat în calcul mai multe scenarii și acum se vede.

Există un alt efect al șocului pe partea de ofertă care va face că economia globală să-și REVINĂ rapid, din punctul meu de vedere. Companiile vor investi MASIV în tehnologie de producție în perioada următoare.

Mă aștept că efectele economice ale COVID -19 să fie MINIME în condițiile unui răspuns rapid al politicilor fiscale (după răspunsul politicii monetare). Combinația politică fiscală și investiții în tehnologie vă RECUPERA INTEGRAL în partea a doua anului pierderea suferită la nivel global în primul trimestru.

Cheia este să răspundem RAPID! Până acum România a răspuns foarte bine și se vede”, a scris Florin Cîțu vineri pe Facebook.

