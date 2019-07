Simona Halep speră să reia cât mai curând colaborarea cu australianul Darren Cahill, antrenorul alături de care a cunoscut cele mai mari succese din carieră. „Sper ca rezultatul de la Wimbledon să îl aducă înapoi. În Australia anunțase că ar putea reveni lângă mine în luna mai, dar nu a făcut-o. Încă nu era pregătit”, spune Halep.

2019 nu a fost un an uşor pentru Simona. Românca a început anul fără un antrenor, dupa ce colaborarea cu Darren Cahill a luat sfârşit. „M-am simțit puțin pierdută când Darren m-a anunțat că ne despărțim. Am încercat să pun în continuare în practică tot ce am învățat de la el”, declară Halep. Rezultatele au întârziat să apară, aşa că Simona a decis că trebuie să-şi găseasca din nou un antrenor. Dupa încercarea nereuşită cu belgianul Thierry van Cleemput, Simona Halep a ajuns în cele din urmă să fie antrenată de Daniel Dobre, iar colaborarea pare una de bun augur, dacă este să privim traseul româncei de la Wimbledon. „Am o echipă foarte bună, am oameni foarte buni în jurul meu. Vreau să le mulțumesc. Daniel Dobre e o persoană foarte emoțională, îmi place asta la el. Am vorbit puțin după meci și mi-a spus că e incredibil cum am reușit să câștig acest meci”, a spus Simona după victoria fabuloasă din finala de la Wimbledon.

