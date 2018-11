Guvernul recunoaște dezastrul! Situația este extrem de gravă

”Suntem un sistem social de asigurări de sănătate”, spune ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, în condiţiile în care 17 milioane de persoane beneficiază de asigurări de sănătate şi doar 5 milioane plătesc.

a declarat, într-o conferinţă de presă, că Ministerul Sănătăţii, prin Banca Mondială, a cumpărat aparatură de imagistică medicală în sumă de 19,8 milioane de euro, bani cu care au fost cumpărate 14 CT-uri şi 24 de RMN-uri.

„La Bistriţa a avut o revelaţie, pentru că sistemul din România are o şansă deoarece sunt manageri şi preşedinţi de consilii judeţene care înţeleg ce înseamnă sănătatea şi fac ce trebuie. Dotarea cu aparatură medicală este unul din punctele pe care Guvernul României l-a promovat în programul de guvernare şi pentru că vorbim de aparatură imagistică, Ministerul Sănătăţii prin Banca Mondială a alocat o sumă de 19,8 milioane de euro pentru achiziţionarea 14 CT-uri şi a 24 de RMN-uri. În acest moment, avem montate 9 din 14 CT-uri şi 16 din cele 24 de RMN-uri. Calitatea actului medical începe de la diagnostic, iar diagnosticul se poate face cu aparatură medicală performantă. Ministerul Sănătăţii alege să finanţeze lucrurile care funcţionează, pentru că am mai finanţat obiective de investiţii, dar aici am văzut calitate”, a declarat Sorina Pintea, conform Mediafax.

Chiar dacă Ministerul Sănătaţii investeşte în achiziţia de echipamente performate, nu are deocamdată soluţii pentru a reduce timpii de aşteptare pentru pacienţii care au nevoie de astfel de investigaţii şi care ajung la 3 luni pentru o ingastigaţie la CT şi 6 luni pentru o analiză de rezonanţă magnetică.

Răspunzând unei întrebări legate de suplimentarea fondurilor pentru a reduce timpul de aşteptare al pacienţilor pentru acest tip de investigaţii, Sorina Pintea, a declarat că sistemul de asigurări de sănătate este unul social.

“Suntem un sistem social de asigurări de sănătate. Suntem 17 milioane de persoane care beneficiem de asigurări de sănătate şi doar 5 milioane plătesc, restul sunt asiguraţi prin efectul legii. Prin urmare, se încearcă suplimentarea de fonduri pe fiecare trimestru pentru că atunci se face un bilanţ, dar din păcate există judeţe în care listele de aşteptare sunt într-adevăr foarte mari, e un sistem de asigurare social de sănătate”, a spus Sorina Pintea.